Γιώργος Νινιός: Εάν σε μια δουλειά υπάρξουν προσβλητικές συμπεριφορές, το κόβω

Ο Γιώργος Νινιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και μίλησε για την επαγγελματική πορεία του.

Είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον Γιάννη Μπέζο, ενώ τόνισε πως ποτέ δεν αισθάνθηκε «ζεν πρεμιέ».

Ο Γιώργος Νινιός παραδέχτηκε ότι σε ορισμένες δουλειές που έκανε, οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές. Τόνισε όμως ότι ουδέποτε έμεινε σιωπηλός όταν κάποιες από τις συμπεριφορές των ενοχλούσαν.

«Ο Γιάννης Μπέζος ξέρει πολύ καλά να καταλαβαίνει τα άγχη των ηθοποιών. Ο Γιάννης δουλεύει πολύ, αλλά μαζί του η δουλειά δεν είναι δουλεία», είπε αρχικά ο Γιώργος Νινιός.

Ο Γιώργος Νινιός πρόσθεσε στη συνέχεια: «Δεν έχω περάσει καλά σε δουλειές, είναι άγριο πράγμα γιατί δεν ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις όλο αυτό. Εάν σε μια δουλειά υπάρξουν προσβλητικές συμπεριφορές, νιώσω ότι ένα χέρι μου σφίγγει το λαιμό, το κόβω επί τόπου, δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίξει την αξιοπρέπειά μου.

Το μόνο που χάρηκα από την επιτυχία της σειράς “Βαμμένα κόκκινα μαλλιά” ήταν που κατάφερα να φέρω εις πέρας το ρόλο μου, η αναγνωρισιμότητα που ήρθε στη ζωή μου δεν με απασχόλησε ποτέ. Δεν έχω υπάρξει ποτέ ζεν πρεμιέ, δεν το έχω υποστηρίξει ποτέ, όλο κάτι αρουραίους έκανα σε ρόλους».