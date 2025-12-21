Κέιτ Γουίνσλετ: «Μου είχαν πει ότι αν θέλω να γίνω ηθοποιός, να ικανοποιούμαι με ρόλους για χοντρές»

Η Κέιτ Γουίνσλετ μας δίνει συνεχώς λόγους για να την αγαπήσουμε λίγο παραπάνω. Όχι ότι χρειαζόμαστε, απλώς κάθε φορά που δίνει μια συνέντευξη τη θαυμάζουμε περισσότερο.

Τώρα, λοιπόν, μίλησε για το πώς αντιμετώπισε τον «απαράδεκτο» τρόπο με τον οποίο μιλούσαν για εκείνη τα media, την περίοδο που η φήμη της σημείωσε άνοδο, ως Ρόουζ στην επική ταινία του Τζέιμς Κάμερον, «Τιτανικός», το 1997, γράφει το jenny.gr.

Η ηθοποιός είπε ότι την ακολουθούσαν παπαράτσι και ότι της είχαν βάλει κοριό στο τηλέφωνο, ενώ κάποιοι έψαχναν ακόμα και τους κάδους απορριμμάτων της ή ρωτούσαν τα τοπικά καταστήματα τι αγόραζε για να «προσπαθήσουν να καταλάβουν τι διατροφή ακολουθούσα ή δεν ακολουθούσα». Μιλώντας στο Desert Island Discs του BBC Radio 4, η Κέιτ Γουίνσλετ περιέγραψε πως όσα βίωνε τότε, ήταν «φρικτά».

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Τιτανικός», όταν ήταν 20 ετών, η ηθοποιός τόνισε ότι δεν ήταν σε «ιδιαίτερα καλή κατάσταση» ψυχολογικά όσον αφορά στο σώμα της. Αν και η εμπειρία των γυρισμάτων της ταινίας ήταν απίστευτη, όπως είπε, ο κόσμος της «ανατράπηκε εντελώς» μόλις η ταινία βγήκε στις αίθουσες. Δεν ήταν έτοιμη για αυτόν τον κόσμο. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι από μικρή ηλικία δεχόταν αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της, θυμόταν ότι τα παιδιά στο δημοτικό την αποκαλούσαν «χοντρή» και αργότερα μια δασκάλα θεάτρου της είπε ότι αν ήθελε να γίνει ηθοποιός θα έπρεπε να «ικανοποιηθεί με ρόλους για χοντρές».

Το αποτέλεσμα; Από τα 15 έως τα 19 της χρόνια έκανε ακραία δίαιτα, «τρώγοντας ελάχιστα» στο τέλος. «Ήταν πραγματικά ανθυγιεινό», σημείωσε. Μόλις κυκλοφόρησε η ταινία «Τιτανικός», άρχισε να βλέπει τον εαυτό της στα εξώφυλλα εφημερίδων/περιοδικών και δίπλα «απαίσια, φρικτά, πραγματικά προσβλητικά επίθετα». «Ήταν φρικτό. Υπήρχαν άνθρωποι που παρακολουθούσαν το τηλέφωνό μου. Ήταν παντού. Και ήμουν μόνη μου. Φοβόμουν να πάω για ύπνο».

Το διαζύγιο με τον Σαμ Μέντες

Η αγαπημένη ηθοποιός, μίλησε επίσης για τα πρωτοσέλιδα που δημοσιεύτηκαν όταν έγινε γνωστό ότι επρόκειτο να χωρίσει από τον δεύτερο σύζυγό της, τον σκηνοθέτη Σαμ Μέντες, το 2010. Χρόνια αργότερα, από τον Τιτανικό, λοιπόν, έζησε περαιτέρω εισβολή στην ιδιωτική της ζωή κατά τη διάρκεια του διαζυγίου της, προσθέτοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης ήταν «ένα καλό γεύμα, μια συζήτηση, ένας καλός καφές, λίγο Radiohead και μια καλή τουαλέτα». «Ξέρεις, η ζωή είναι καλύτερη χάρη σε αυτά τα πράγματα», είπε. «Με ακολουθούσαν παπαράτσι στη Νέα Υόρκη με τα δύο μικρά μου παιδιά, οι οποίοι φυσικά ήθελαν να μάθουν τον λόγο για τον οποίο ο Σαμ και εγώ χωρίσαμε», υποστήριξε.

Κοιτώντας προς το παρόν, η ίδια σημείωσε ότι ενώ οι πιέσεις που υφίστανται οι γυναίκες στην κινηματογραφική βιομηχανία μπορεί να έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, «υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να ξεμάθουμε σχετικά με τον τρόπο που μιλάμε στις γυναίκες στον κινηματογράφο». Καθώς κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία Goodbye June, που γράφτηκε από τον γιο της, είπε ότι άκουσε πολλά πράγματα που «ποτέ δεν θα λέγονταν» σε έναν άντρα σκηνοθέτη. «Μπορεί να λένε πράγματα όπως: "Μην ξεχνάς να είσαι σίγουρη για τις επιλογές σου". Και θέλω να τους πω: "Μην μου μιλάς για αυτοπεποίθηση, γιατί αν υπάρχει κάτι που δεν μου έχει λείψει ποτέ, είναι ακριβώς αυτό". Κανείς δεν θα το έλεγε αυτό σε έναν άντρα».