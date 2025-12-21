Καρυστιανού: Δόλιο χτύπημα της κυβέρνησης- Έφοδος της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών

Έφοδος στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών πραγματοποιήθηκε από το ΣΔΟΕ, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Καρυστιανού, η οποία είναι και πρόεδρος του Συλλόγου.

Η κ. Καρυστιανού κάνει λόγο για δόλιο χτύπημα της κυβέρνησης, την οποία καταγγέλλει για τρομοκράτηση και προσπάθεια φίμωσης του Συλλόγου. Απευθύνει δε το ερώτημα προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ και τον υπουργό Οικονομικών, πόσοι φάκελοι ελέγχων παραμένουν «θαμμένοι» για χρόνια στα συρτάρια τους, πόσοι φάκελοι με ηχηρά ονόματα δεν ελέγχθηκαν καν και πόσοι έλεγχοι χωρίς ευρήματα κατέληξαν σε ανυπόστατα -όπως υποστηρίζει- τεράστια πρόστιμα.

Αναλυτικά η κ. Καρυστιανού αναφέρει στην ανάρτησή της

«ΝΕΟ δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας: Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών. Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό.

Να μας πει όμως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι – φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο.

Πρέπει να υπάρξει και σε αυτό λογοδοσία:

Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι και με ποια ευρήματα έκλεισαν όταν σκόνταψαν σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα;

Και βέβαια πόσοι φάκελοι με ηχηρά ονόματα καν δεν ελέγχθηκαν, δηλαδή δεν άνοιξαν ποτέ;

Αλλά και πόσοι έλεγχοι χωρίς ευρήματα κατέληξαν σε ανυπόστατα τεράστια πρόστιμα σε βάρος όσων τόλμησαν να ορθώσουν τη φωνή τους κατά του συστήματος;

Αναμένουμε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και από τον Υπουργό Οικονομικών».