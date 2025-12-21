Αυτό είναι το χωριό του Αγρινίου που ο Άγιος Βασίλης έφτασε... με τρίκυκλο- ΒΙΝΤΕΟ

Μια όμορφη γιορτινή εκδήλωση έλαβε χώρα χθες, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στην Καμαρούλα Αγρινίου.

Η Τοπική Κοινότητα Καμαρούλας και ο πρόεδρος Αλέξιος Μέρμηγκας διοργάνωσαν εκδήλωση για τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου, χαρίζοντας χαμόγελα και γιορτινή διάθεση σε μικρούς και μεγάλους.

Η έκπληξη της ημέρας ήταν η εντυπωσιακή και πρωτότυπη είσοδος του Αγίου Βασίλη, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του με ένα παλιό τρίκυκλο του χωριού, ξυπνώντας όμορφες αναμνήσεις και σκορπίζοντας ενθουσιασμό, όπως γράφει το agriniopress.gr.

Τα παιδιά το διασκέδασαν αφάνταστα, ξετρελάθηκαν από χαρά και γέλια, καθώς ο Άγιος Βασίλης μοίραζε σοκολάτες και διάφορα γλυκίσματα, γεμίζοντας την ατμόσφαιρα με παιδικές φωνές και χριστουγεννιάτικη μαγεία, με πολλά βεγγαλικά γέλιο και χαρά.