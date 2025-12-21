Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αυτό είναι το χωριό του Αγρινίου που ο Άγιος Βασίλης έφτασε... με τρίκυκλο- ΒΙΝΤΕΟ

Αυτό είναι το χωριό του Αγρινίου που ο Ά...

Παιδιά και μεγάλοι απόλαυσαν μια ζεστή γιορτή με εκπλήξεις και χριστουγεννιάτικη διάθεση

Μια όμορφη γιορτινή εκδήλωση έλαβε χώρα χθες, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στην Καμαρούλα Αγρινίου.

Η Τοπική Κοινότητα Καμαρούλας και ο πρόεδρος Αλέξιος Μέρμηγκας διοργάνωσαν εκδήλωση για τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου, χαρίζοντας χαμόγελα και γιορτινή διάθεση σε μικρούς και μεγάλους.

Η έκπληξη της ημέρας ήταν η εντυπωσιακή και πρωτότυπη είσοδος του Αγίου Βασίλη, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του με ένα παλιό τρίκυκλο του χωριού, ξυπνώντας όμορφες αναμνήσεις και σκορπίζοντας ενθουσιασμό, όπως γράφει το agriniopress.gr.

Τα παιδιά το διασκέδασαν αφάνταστα, ξετρελάθηκαν από χαρά και γέλια, καθώς ο Άγιος Βασίλης μοίραζε σοκολάτες και διάφορα γλυκίσματα, γεμίζοντας την ατμόσφαιρα με παιδικές φωνές και χριστουγεννιάτικη μαγεία, με πολλά βεγγαλικά γέλιο και χαρά.

Ειδήσεις Τώρα

Φοινικούντα: «Πίσω από τη διπλή δολοφονία κρύβονται κι άλλα άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον» δηλώνει η ανιψιά του 68χρονου

Πώς εξελίσσεται η έρευνα για τον θάνατο 46χρονου στο Αγρίνιο;

Πάτρα: Με ποια μεθοδολογία έπειθαν ανυποψίαστους πολίτες να παραδώσουν λίρες και μετρητά;

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρίνιο Άγιος Βασίλης

Ειδήσεις