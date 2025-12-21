Φοινικούντα: «Πίσω από τη διπλή δολοφονία κρύβονται κι άλλα άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον» δηλώνει η ανιψιά του 68χρονου

Η Αμαλία Τομαρά, ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, σημείωσε πως οι σχέσεις του θείου της και του ξαδέλφου της ήταν καλές το τελευταίο διάστημα αλλά τα προηγούμενα χρόνια είχαν προβλήματα. Σύμφωνα με την ίδια το κίνητρο της δολοφονίας ήταν τα χρήματα καθώς παρά το γεγονός ότι ήταν κληρονόμος της επιχείρησης «ήθελε τα χρήματα άμεσα». Μάλιστα, σημείωσε πως ο ξάδελφός της έχει ήδη πουλήσει τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία που του είχε αφήσει ο πατέρας «για ένα κομμάτι ψωμί».

Υπενθυμίζεται ότι προφυλακισμένοι βρίσκονται ήδη οι δύο 22χρονοι – με τον έναν αρχικά να παραδέχεται τον ρόλο του συνεργού, ωστόσο πλέον διερευνάται αν ήταν εκείνος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 62χρονο επιστάτη. Στη φυλακή έχουν οδηγηθεί επίσης ο ανιψιός του Κωνσταντίνου Τομαρά, καθώς και ένας φίλος του, επιχειρηματίας και εργοδότης ενός από τους δύο 22χρονους.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να καθοδηγούσε τον έναν από τους δύο 22χρονους, που θεωρούνται πλέον οι φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας στο κάμπινγκ, χρησιμοποιώντας πακιστανικά τηλέφωνα.

Σοκ προκαλούν οι εξελίξεις γύρω από το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα , καθώς χθες Σάββατο (20/12/2025) προφυλακίστηκε και ο 30χρονος, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού.

«Ο θείος μου ξεκίνησε από το μηδέν, ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας από τη Φοινικούντα και έφτασε ψηλά. Ήταν αυταρχικός και ισχυρογνώμων και ήθελε να τον σεβόμαστε και να τον ακούμε. Αλλά μας προστάτευε όλους, κι εμένα και τη μαμά μου» σημείωσε.

Σε ερώτηση γιατί η ίδια απουσίαζε από τη διαθήκη αφού είχε καλές σχέσεις με τον θείο της η ανιψιά διευκρίνισε πως στις προηγούμενες υπήρχε μέσα και απουσίαζε μόνο στην τελευταία. Εξήγησε πως αυτό έγινε μετά τις δυο επιθέσεις εναντίον του θείου της, καθώς τον είχαν πείσει ότι πίσω από αυτές βρίσκεται ο ανήλικος γιος της: «Ο ξάδελφός μου έστρεψε τις έρευνες στον ανήλικο γιο μου και σε εμένα, με σκοπό να βγούμε από τη διαθήκη για να τα πάρει όλα αυτός».

«Με πήρε τηλέφωνο όταν έγινε γνωστή η κατάθεσή μου και με απείλησε γιατί αποκάλυψα ότι είχαν προβλήματα στις σχέσεις τους και μου είπε συγκεκριμένα: “Όταν τελειώσει όλο αυτό και αποδείξω την αθωότητά μου, θα δεις τι έχεις να πάθεις”» σημείωσε.

Η κ. Αμαλία εκτίμησε πως υπάρχουν κι άλλοι που εμπλέκονται στο διπλό φονικό, οι οποίοι προέρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον. Όπως είπε η διπλή δολοφονία δεν σχεδιάστηκε τους τελευταίους μήνες αλλά σχεδιαζόταν εδώ και δυο με τρία χρόνια όταν «ο θείος μου θέλησε να μου παραχωρήσει το πατρικό σπίτι στο χωριό, ήθελε να μου αγοράσει και το ισόγειο και να μου κάνει και ανακαίνιση. Τότε άρχισαν να απομακρύνονται από τον θείο μου».

Τέλος, η κ. Αμαλία αποκάλυψε πως δεν ξέρει αυτή τη στιγμή που βρίσκεται η τέφρα του θείου της. Απηύθυνε έκκληση σε όποιον έχει την τέφρα του να την δώσει στην οικογένεια της Αμαλίας για να κάνουν το μνημόσυνο του θείου της.