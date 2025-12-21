Κηφισιά: Πώς έφτασαν στους δράστες της ληστείας των 180.000 ευρώ

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε ένοπλες ληστείες προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, συλλαμβάνοντας δύο ημεδαπούς, ενώ αναζητούνται ακόμη συνεργοί τους.

Τα στελέχη της δίωξης κατάφεραν να εξιχνιάσουν μία ληστεία και τέσσερις ακόμη περιπτώσεις κλοπής. Η ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου 2025, έξω από γυμναστήριο στην Κηφισιά. Οι δράστες, αφού είχαν θέσει υπό παρακολούθηση υπάλληλο της επιχείρησης, τον απείλησαν με όπλο και του αφαίρεσαν τσάντα με περίπου 180.000 ευρώ, καθώς και δεύτερη τσάντα με προσωπικά έγγραφα και τραπεζικές κάρτες, πριν διαφύγουν με δίκυκλο, όπως γράφει η kathimerini.gr.

Το δρομολόγιο διαφυγής

Από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε ότι χρησιμοποιήθηκε λευκό σκούτερ μάρκας Yamaha, ενώ το δρομολόγιο διαφυγής οδήγησε τις Αρχές στην περιοχή των Αχαρνών. Εκεί ταυτοποιήθηκε ένας εκ των δραστών, γνωστός στις διωκτικές Αρχές για ληστείες και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ προέκυψε ότι και οι δύο είχαν ελεγχθεί στο παρελθόν επιβαίνοντας στο ίδιο δίκυκλο.

Αγορές οχημάτων μετά τη ληστεία

Για την επικοινωνία τους χρησιμοποιούσαν ασφαλείς εφαρμογές, όπως το «Signal», ενώ παράλληλα παρακολουθούσαν περιμετρικά τις οικίες τους για τυχόν ύποπτα οχήματα που θεωρούσαν ότι ανήκαν στην Αστυνομία. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στα οικονομικά στοιχεία των κατηγορουμένων, καθώς λίγο μετά τη ληστεία προχώρησαν σε αγορές οχημάτων χωρίς να διαθέτουν εμφανείς πηγές εισοδήματος.

Τι εντόπισαν στις οικίες τους

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες της 17ης Δεκεμβρίου 2025, σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ και αστυνομικών σκύλων. Κατά τις έρευνες στις οικίες τους κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία, κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, φυσίγγια, συσκευές GPS, το «επιχειρησιακό» δίκυκλο χωρίς πινακίδα, καθώς και οχήματα και δίκυκλα δηλωμένα ως κλεμμένα.

Το κατηγορητήριο

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά συναυτουργία, διακεκριμένες κλοπές, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ για τον έναν εκ των δύο διερευνάται επιπλέον υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Η προανάκριση συνεχίζεται για τον εντοπισμό των συνεργών τους και τη διερεύνηση επιπλέον υποθέσεων.