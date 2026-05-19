Κοσμοπλημμύρα στο Golden Runway! Καρύδη, Κοντοβά, Ρήγος, Χρηστίδου έσμιξαν στην Achaia Clauss

Οι παρουσίες της δημοφιλούς ηθοποιού Σμαράγδας Καρύδη (σε ρόλο παρουσιάστριας) και της συμπατριώτισσας designer Χριστίνας Κοντοβά, ήταν στο επίκεντρο της προσοχής Κυριακή βράδυ στην Achaia Clauss.

To δεύτερο Golden Runway, με σημαντικά αυξημένη προσέλευση θεατών συγκριτικά με πέρυσι, προσέλκυσε επίσης τον χορογράφο, σκηνοθέτη και διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Κωνσταντίνο Ρήγο με τον Πατρινό συνεργάτη του Αγγελο Παναγόπουλο και τη βοηθό σκηνοθέτη Ελενα Σκουλά, καθώς και την τηλεοπτική συντροφιά των Σίσσυς Χρηστίδου, Πάνου Σταματόπουλου και Κωσταντίνου Δέδε.

Η απήχηση απέδειξε πως το πολυσυζητημένο fashion event αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα που έχει κερδηθεί για τους διοργανωτές Χάρη Παναγόπουλο και Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου. Δεν βλέπουμε άλλωστε συχνά στα μέρη μας τέτοιες φιλόδοξες παραγωγές μόδας…