Κοσμοπλημμύρα στο Golden Runway! Καρύδη, Κοντοβά, Ρήγος, Χρηστίδου έσμιξαν στην Achaia Clauss

To φιλανθρωπικό fashion event απέδειξε και φέτος τη δυναμική του, δείτε πάνω από 50 φωτο
Οι παρουσίες της δημοφιλούς ηθοποιού Σμαράγδας Καρύδη (σε ρόλο παρουσιάστριας) και της συμπατριώτισσας designer Χριστίνας Κοντοβά, ήταν στο επίκεντρο της προσοχής Κυριακή βράδυ στην Achaia Clauss.
To δεύτερο Golden Runway, με σημαντικά αυξημένη προσέλευση θεατών συγκριτικά με πέρυσι, προσέλκυσε επίσης τον χορογράφο, σκηνοθέτη και διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Κωνσταντίνο Ρήγο με τον Πατρινό συνεργάτη του Αγγελο Παναγόπουλο και τη βοηθό σκηνοθέτη Ελενα Σκουλά, καθώς και την τηλεοπτική συντροφιά των Σίσσυς Χρηστίδου, Πάνου Σταματόπουλου και Κωσταντίνου Δέδε.
Η απήχηση απέδειξε πως το πολυσυζητημένο fashion event αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα που έχει κερδηθεί για τους διοργανωτές Χάρη Παναγόπουλο και Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου. Δεν βλέπουμε άλλωστε συχνά στα μέρη μας τέτοιες φιλόδοξες παραγωγές μόδας…
To εντυπωσιακό show διατήρησε ως φόντο την επιβλητική πύλη του ιστορικού οινόκαστρου. Οι ενδυματολογικές προτάσεις ήταν φέτος πιο προσιτές και «wearable», με μεγαλύτερη προσοχή στα αξεσουάρ και στη λογική του ολοκληρωμένου outfit. Ψαθάκια, μαντήλια, κοσμήματα, trendy sandals μαγνήτισαν τα βλέμματα!
Τα μοντέλα περπάτησαν στο φυσικό μονοπάτι μέσα στο πράσινο, πλάι στον αμπελώνα. Αυτή τη φορά η τεχνική κάλυψη και η όλη προσέγγιση ανέδειξαν περισσότερο τα labels και τους υποστηρικτές της εκδήλωσης. Εκπροσωπήθηκαν οι αρχές της πόλης, η τοπική επιχειρηματικότητα, οι σύλλογοι κοινωνικής προσφοράς κλπ Παρούσα και η πρόεδρος του «Make a Wish», Eλένη Κωνσταντινίδη, καθώς μέρος των εσόδων διατέθηκε στους συγκινητικούς σκοπούς του σωματείου.
Ο κόσμος καταχειροκρότησε τις collections των brands ckontova, Access, Georgina Trikogia, ΙΕΚ Δέλτα και Anthi Kardara bridal που συνδέονται με την Πάτρα. Παρά την επίμονη εαρινή ψύχρα, άπαντες έμειναν ακλόνητοι στις θέσεις τους και στο φινάλε απόλαυσαν ποτά και εδέσματα με τη συμβολή των Fakalos Catering και De_tales Event Rentals.
Η βραδιά πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με μεγάλους χορηγούς Λουξ, Kyriazis Berries, Met Cosmetic, BMW Τζουραμάνης. Πολλοί επαγγελματίες από το χώρο της ομορφιάς συνέβαλαν στο τελικό αποτέλεσμα.
Το thebest.gr ήταν χορηγός επικοινωνίας. Σας έχουμε πλούσια φωτογραφικά στιγμιότυπα.
