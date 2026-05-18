Τομ Μπρέιντι και Σίντι Κρόφορντ στο πολύκροτο Gucci show στην Times Square

Μια επίδειξη ισχύος στις HΠΑ με στόχο την οικονομική ανάκαμψη του label
Ο Gucci κατέλαβε την εμβληματική Times Square στην καρδιά της Νέας Υόρκης.
Mε στόχο την επανάκαμψη στην «πρώτη γραμμή» της παγκόσμιας μόδας και την τόνωση της ακτινοβολίας και της επιδραστικότητάς του, το ιταλικό label στόχευσε στο show που θα «κάνει μπαμ». Ο creative director Ντέμνα Γκβασάλια, παρουσίασε το περασμένο σαββατόβραδο την πρώτη του Cruise 2027 collection καλώντας διασημότητες να παρελάσουν.
Ο super star του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, καρδιοκατακτητής και πρώην σύζυγος της Ζιζέλ, Τομ Μπρέιντι, η βετεράνος super model Σίντι Κρόφορντ, το sex symbol Εμιλι Ρατζκόβσκι, η γόνος dj Πάρις Χίλτον, η πάμπλουτη jet setter και σχεδιάστρια Σαμπίν Γκετί, η Ντρι Χέμινγουέι (δισέγγονη του συγγραφέα) περπάτησαν ως guest stars κάτω από τις φωταγωγημένες, χαρακτηριστικές πινακίδες.
Με total δερμάτινο look ο Τομ Μπρέιντι
Μαύρη τουαλέτα με φτερά για τη Σίντι Κρόφορντ
Με κίτρινο εμπριμέ η Πάρις Χίλτον
Γούνα για τη Ντρι Χέμινγουει
Με σορτς η Εμιλι Ραταζκόβσκι
Σε ρόλο μοντέλου και η Σαμπίν Γκετί
Ο όμιλος Kering, που πασχίζει να επαναφέρει την οικονομική άνθηση στον Gucci τον τοποθέτησε λοιπόν σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και πολυσύχναστα μέρη της υφηλίου. Επιπλέον υπενθύμισε ότι στο Μανχάταν, ο ιταλικός οίκος άνοιξε το πρώτο του κατάστημα εκτός Ιταλίας το 1953. «Η συλλογή GucciCore, μοιάζει με επιστροφή στην πατρίδα για το brand. Ηταν μια πολύ φιλόδοξη ιδέα η χρήση ενός set στο maximum, μια «one-of-a-lifetime situation» σχολίασε ο Ντέμνα ενώ front row κάθισαν Αννα Γουίντουρ, Μαράια Κάρει, Κιμ Καρντάσιαν, Λίντσει Λόχαν, Σόουν Μέντες.
Η συλλογή θύμισε την εποχή Tom Ford με sexy δερμάτινα outfits, αλλά και τα looks των άνθινων sixties, ενώ σύστησε τη σειρά αξεσουάρ Gucci NY, που αντικατοπτρίζει την αισθητική των νεουορκέζων.
Αλεξ Κονσάνι, Μαρία Κάρλα Μπόσκονο, Aμέλια Γκρέι ήταν ανάμεσα στις επαγγελματίες μοντέλα.
