Τομ Μπρέιντι και Σίντι Κρόφορντ στο πολύκροτο Gucci show στην Times Square

Ο Gucci κατέλαβε την εμβληματική Times Square στην καρδιά της Νέας Υόρκης.

Mε στόχο την επανάκαμψη στην «πρώτη γραμμή» της παγκόσμιας μόδας και την τόνωση της ακτινοβολίας και της επιδραστικότητάς του, το ιταλικό label στόχευσε στο show που θα «κάνει μπαμ». Ο creative director Ντέμνα Γκβασάλια, παρουσίασε το περασμένο σαββατόβραδο την πρώτη του Cruise 2027 collection καλώντας διασημότητες να παρελάσουν.

Ο super star του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, καρδιοκατακτητής και πρώην σύζυγος της Ζιζέλ, Τομ Μπρέιντι, η βετεράνος super model Σίντι Κρόφορντ, το sex symbol Εμιλι Ρατζκόβσκι, η γόνος dj Πάρις Χίλτον, η πάμπλουτη jet setter και σχεδιάστρια Σαμπίν Γκετί, η Ντρι Χέμινγουέι (δισέγγονη του συγγραφέα) περπάτησαν ως guest stars κάτω από τις φωταγωγημένες, χαρακτηριστικές πινακίδες.