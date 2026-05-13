Victoria Swarovski, η καλλονή γόνος και το ντεμπούτο στην Eurovision με κόκκινο glitter dress

H καλλίγραμμη τηλεπαρουσιάστρια της Γιουροβίζιον, η Αυστριακή Βικτόρια Σβαρόβσκι είναι πέμπτης γενιάς κληρονόμος του ονομαστού οικογενειακού κολοσσού διακοσμητικών κρυστάλλων και κοσμημάτων Swarovski. Eνα super glam label παγκόσμιας ακτινοβολίας που ιδρύθηκε το 1895, αλλά το οποίο η συγκεκριμένη κυρία επέλεξε να μην υπηρετεί.

Γεννημένη στο Ίνσμπρουκ του Τιρόλου προτίμησε να γίνει tv star, ποπ τραγουδίστρια, μοντέλο, σχεδιάστρια. Εχει ποζάρει για τα εξώφυλλα περιοδικών όπως Glamour, ELLE, L’Officiel, Gala Style και Forbes, και ίδρυσε το δικό της beauty brand με την ονομασία Orimei το 2021. Στο βιογραφικό της ξεχωρίζει και η συμμετοχή της στο Ράλι Ντακάρ, ένα όνειρο ζωής για εκείνη. Αυτή την περίοδο είναι ερωτευμένη με τον Aυστριακό δισεκατομμυριούχο συνδιοκτήτη της Red Bull, Mark Mateschitz με τον οποίο μοιράζεται την αγάπη για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Στις φωτογραφίσεις της με αφορμή εκπομπές ή συνεντεύξεις εμφανίζεται πάντα πολύ εντυπωσιακά ντυμένη. Στον πρώτο ημιτελικό της Γιουροβίζιον έκλεψε τα βλέμματα με στενό, αποκαλυπτικό φόρεμα κεντημένο με αμέτρητα κόκκινα κρύσταλλα.