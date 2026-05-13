Victoria Swarovski, η καλλονή γόνος και το ντεμπούτο στην Eurovision με κόκκινο glitter dress

Κληρονόμος του διάσημου οικογενειακού label Swarovski προτιμάει να εργάζεται ως παρουσιάστρια παρά ως επιχειρηματίας
H καλλίγραμμη τηλεπαρουσιάστρια της Γιουροβίζιον, η Αυστριακή Βικτόρια Σβαρόβσκι είναι πέμπτης γενιάς κληρονόμος του ονομαστού οικογενειακού κολοσσού διακοσμητικών κρυστάλλων και κοσμημάτων Swarovski. Eνα super glam label παγκόσμιας ακτινοβολίας που ιδρύθηκε το 1895, αλλά το οποίο η συγκεκριμένη κυρία επέλεξε να μην υπηρετεί.
Γεννημένη στο Ίνσμπρουκ του Τιρόλου προτίμησε να γίνει tv star, ποπ τραγουδίστρια, μοντέλο, σχεδιάστρια. Εχει ποζάρει για τα εξώφυλλα περιοδικών όπως Glamour, ELLE, L’Officiel, Gala Style και Forbes, και ίδρυσε το δικό της beauty brand με την ονομασία Orimei το 2021. Στο βιογραφικό της ξεχωρίζει και η συμμετοχή της στο Ράλι Ντακάρ, ένα όνειρο ζωής για εκείνη. Αυτή την περίοδο είναι ερωτευμένη με τον Aυστριακό δισεκατομμυριούχο συνδιοκτήτη της Red Bull, Mark Mateschitz με τον οποίο μοιράζεται την αγάπη για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Στις φωτογραφίσεις της με αφορμή εκπομπές ή συνεντεύξεις εμφανίζεται πάντα πολύ εντυπωσιακά ντυμένη. Στον πρώτο ημιτελικό της Γιουροβίζιον έκλεψε τα βλέμματα με στενό, αποκαλυπτικό φόρεμα κεντημένο με αμέτρητα κόκκινα κρύσταλλα.
Όπως δήλωσε άλλωστε στο In Style Greece, λατρεύει το glitter στο ντύσιμο. Ηδη τα media έγραψαν για ντύσιμο «eye-catcher» το πρώτο βράδυ.
«Η Eurovision είναι η μεγαλύτερη live σκηνή στον κόσμο, ακόμα μεγαλύτερη και από το Super Bowl. Αυτό προκαλεί τεράστιο σεβασμό» σχολίασε η ίδια.
Απόλαυσε την εξαιρετική ενέργεια του τραγουδιού του Akylas, ξέρει να λέει «καλημέρα» στα ελληνικά και έχει φορέσει δημιουργίες Celia Kritharioti.
Oσο αφορά στη φαμίλια της: «Οι γονείς μου με έμαθαν από πολύ νωρίς ότι «τίποτα δεν χαρίζεται». Κάποια μέλη της οικογένειάς μου πιθανώς θα προτιμούσαν να είχα σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων ή νομική. Εγώ όμως ήθελα πάντα να είμαι ανεξάρτητη και να στέκομαι στα δικά μου πόδια. Ήξερα από πολύ μικρή ότι ήθελα να βρίσκομαι στη σκηνή και να ψυχαγωγώ τον κόσμο. Υπέγραψα το πρώτο μου συμβόλαιο με τη Sony Music στα 15 μου και μετακόμισα στο Λος Άντζελες αφού τελείωσα το σχολείο, όπου δούλεψα πολύ με την Diane Warren»
Τον προσεχή Αύγουστο θα κλείσει τα 33 της χρόνια.
