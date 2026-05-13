Akylas – Eurovision 2026: Η αποθέωση για το «Ferto» και η σειρά στον τελικό

Ο Akylas με το εκρηκτικό «Ferto», προκρίθηκε στον Μεγάλο Τελικό της φετινής Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

Ο Έλληνας καλλιτέχνης γνώρισε την αποθέωση μετά την εμφάνισή του στον Α’ Ημιτελικό και αργότερα δήλωσε αισιόδοξος και ενθουσιασμένος από την εμπειρία που έζησε.

Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα είναι η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία.

«Πάμε Ελλάδα! Μου είπαν να μην φωνάζω κιόλας αλλά είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ενθουσιασμένος. Εντάξει, το πίστευα πολύ αλλά είναι αλλιώς όταν το ακούς, εννοείται» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Akylas, λίγα λεπτά μετά την πρόκριση από τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026.

«Πάμε το Σάββατο να τα… σκίσουμε όλα! Δεν γίνεται η καρδιά μου να σταματήσει τώρα να χτυπάει, για καμιά εβδομάδα έτσι θα πηγαίνει. Την ώρα που ήμουν πάνω στη σκηνή δεν ξέρω τι ένιωθα. Δηλαδή, όταν κατέβηκα, ήμουν σε φάση “τι έκανα μόλις; Τι έγινε;”. Δεν θυμάμαι τίποτα οριακά» πρόσθεσε στις πρώτες δηλώσεις του.

Βάσει της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε, ο Akylas θα εμφανιστεί στο Α’ μισό του Μεγάλου Τελικού, μαζί με το Βέλγιο και τη Σερβία. Στο Β΄μισό θα εμφανιστούν Λιθουανία, Πολωνία και Σουηδία, ενώ το χαρτί του Producers Choise επέλεξαν Κροατία, Φινλανδία, Γερμανία, Ισραήλ, Ιταλία και Μολδαβία