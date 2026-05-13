Akylas – Eurovision 2026: Η αποθέωση για το «Ferto» και η σειρά στον τελικό

Πτώση στα στοιχήματα μετά την πρόκριση
Ο Akylas με το εκρηκτικό «Ferto», προκρίθηκε στον Μεγάλο Τελικό της φετινής Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.
Ο Έλληνας καλλιτέχνης γνώρισε την αποθέωση μετά την εμφάνισή του στον Α’ Ημιτελικό και αργότερα δήλωσε αισιόδοξος και ενθουσιασμένος από την εμπειρία που έζησε.
Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα είναι η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία.
«Πάμε Ελλάδα! Μου είπαν να μην φωνάζω κιόλας αλλά είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ενθουσιασμένος. Εντάξει, το πίστευα πολύ αλλά είναι αλλιώς όταν το ακούς, εννοείται» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Akylas, λίγα λεπτά μετά την πρόκριση από τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026.
«Πάμε το Σάββατο να τα… σκίσουμε όλα! Δεν γίνεται η καρδιά μου να σταματήσει τώρα να χτυπάει, για καμιά εβδομάδα έτσι θα πηγαίνει. Την ώρα που ήμουν πάνω στη σκηνή δεν ξέρω τι ένιωθα. Δηλαδή, όταν κατέβηκα, ήμουν σε φάση “τι έκανα μόλις; Τι έγινε;”. Δεν θυμάμαι τίποτα οριακά» πρόσθεσε στις πρώτες δηλώσεις του.
Βάσει της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε, ο Akylas θα εμφανιστεί στο Α’ μισό του Μεγάλου Τελικού, μαζί με το Βέλγιο και τη Σερβία. Στο Β΄μισό θα εμφανιστούν Λιθουανία, Πολωνία και Σουηδία, ενώ το χαρτί του Producers Choise επέλεξαν Κροατία, Φινλανδία, Γερμανία, Ισραήλ, Ιταλία και Μολδαβία
Η αυλαία του πρώτου ημιτελικού άνοιξε με την προβολή της συγκινητικής ταινίας μικρού μήκους «By Your Side for 70 Years», με πρωταγωνιστή τον Toni, ένα αγόρι από την Αυστρία που μεγάλωσε παρέα με τον θεσμό. Μέσα από τα μάτια του, το κοινό παρακολούθησε ένα νοσταλγικό ταξίδι με θρυλικές συμμετοχές, ανάμεσα στις οποίες της Νάνας Μούσχουρη από το 1963, όταν εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο με το «À force de prier».
Στην τέταρτη θέση της σειράς εμφάνισης, ο Akylas παρουσίασε το «Ferto» μέσα σε μια ατμόσφαιρα αποθέωσης. Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Φωκά Ευαγγελινού, η σκηνή μεταμορφώθηκε σε ένα ψηφιακό παραμύθι που θύμιζε βιντεοπαιχνίδι γεμάτο διαφορετικές πίστες. Σημειώνεται ότι μετά από 21 χρόνια, ο Φωκάς Ευαγγελινός επανέφερε στη σκηνή την εμβληματική λύρα της Έλενας Παπαρίζου, ως ένα σύμβολο ενότητας μέσω της μουσικής.
Τα στοιχήματα μετά τον Α’ Ημιτελικό
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των bookmakers, η Ελλάδα παρουσίασε πτώση στις πιθανότητες νίκης αμέσως μετά το live της Τρίτης. Είναι χαρακτηριστικό πως στις 11 Μαΐου η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωνε περίπου 21% πιθανότητες νίκης, ποσοστό που μετά τον ημιτελικό υποχώρησε κοντά στο 15%, διατηρώντας πάντως τη χώρα μέσα στα μεγάλα φαβορί του φετινού διαγωνισμού.
Παρά την πτώση, ο Ακύλας εξακολουθεί να βρίσκεται στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων πίσω από τη Φινλανδία, η οποία ενίσχυσε περαιτέρω το προβάδισμά της μετά την πρώτη live εμφάνιση.
