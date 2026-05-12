LIVE- Eurovision 2026: Η ώρα της Ελλάδας στον Α’ Ημιτελικό- Στη σκηνή ο Akylas με το «Ferto»

Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά απόψε (12/05) στη Βιέννη, με την Ελλάδα να ρίχνεται στη «μάχη» της πρόκρισης για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η ΕΡΤ1 μεταδίδει απευθείας από το Wiener Stadthalle τον Α’ Ημιτελικό, όπου θα κριθούν τα πρώτα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (16/05).

Ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση, διεκδικώντας μια θέση στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision με το εκρηκτικό «Ferto».

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, μέσω SMS ή online στο www.esc.vote.

Στον Α’ Ημιτελικό συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Akylas – «Ferto»: Οι συντελεστές

Σύνθεση: Akylas, TEO.x3, papatanice

Στίχοι: Akylas, Ορφέας Νόνης

Creative director: Φωκάς Ευαγγελινός

Στη σκηνή της Eurovision 2026, τον Akyla πλαισιώνουν τέσσερις χαρακτήρες: Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (ενδυματολογική επιμέλεια για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (ενδυματολογική επιμέλεια για τους τέσσερις χαρακτήρες). Vocal couch: Παναγιώτης Δήμας, Image Maker: MITCH T, Artist PA: Νικήτας Ματζιάρης.