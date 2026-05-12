Ηλιούπολη: Τι οδήγησε τις δύο 17χρονες στην πτώση από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας; Το μυστήριο της κλειδωμένης πόρτας

Το κουβάρι σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες της τραγικής πτώσης των δύο 17χρονων κοριτσιών, από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη Αττικής, προσπαθούν να ξετυλίξουν οι αρμόδιες αρχές.

Υπενθυμίζεται πως, από την πτώση, η μία κοπέλα κατέληξε, ενώ η άλλη διακομίστηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν: “Σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 17 ετών.

Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων.

Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ.

Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια”.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της απονενοημένης απόφασής της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η κοπέλα ανέφερε στο σημείωμα πως πάσχει κατάθλιψη εδώ και τρία χρόνια και πως φοβάται πως δεν θα γράψει καλά στις πανελλήνιες.

Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν εάν και η δεύτερη κοπέλα είχε αποφασίσει να πέσει με τη φίλη της στο κενό, αν και δεν έχει βρεθεί δικό της σημείωμα. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η μία 17χρονη να προσπάθησε να αποτρέψει την άλλη να μην πέσει από την ταράτσα και να προσπάθησε να την τραβήξει προς το μέρος της – όμως τελικά, να πέφτουν και οι δύο στο κενό.