Ιταλία: 25χρονος με συμπτώματα χανταϊού μεταφέρεται σε νοσοκομείο

Ο νεαρός άνδρας επέβαινε σε πτήση της KLM ταξιδεύοντας μαζί με μια Νοτιοαφρικανή γυναίκα η οποία αργότερα πέθανε από τον χανταϊό
Ενας 25χρονος άνδρας από την Καλαβρία στην Ιταλία φέρεται να εμφανίζει συμπτώματα χανταϊού και πρόκειται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο μολυσματικών ασθενειών της Ιταλίας, στο Σπαλαντζάνι στη Ρώμη, τόνισαν σήμερα πηγές στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας επέβαινε σε πτήση της KLM ταξιδεύοντας μαζί με μια Νοτιοαφρικανή γυναίκα η οποία αργότερα πέθανε από τον χανταϊό.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο νεαρός άνδρας – ο οποίος βρισκόταν ήδη σε καραντίνα – θα μεταφερθεί σήμερα στο νοσοκομείο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι θετικός στον ιό.
