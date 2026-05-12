Πάτρα: Έχασε τον έλεγχο σε στροφή και προκάλεσε διπλή σύγκρουση- Τραυματίστηκε η οδηγός του δικύκλου

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε στην οδό Ευβοίας, στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας, όταν οδηγός δικύκλου έχασε τον έλεγχο του οχήματός της σε στροφή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα οδηγός εκτράπηκε σε παρακείμενο στενό, όπου το δίκυκλο συγκρούστηκε με σταθμευμένο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια -και πιθανότατα λόγω κολλημένου γκαζιού, όπως εκτιμάται- το μηχανάκι κινήθηκε εκ νέου προς τα πίσω, επέστρεψε στην οδό Ευβοίας και προσέκρουσε σε δεύτερο σταθμευμένο όχημα.

Η οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Η Τροχαία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.