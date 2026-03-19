Spring trends: To δερμάτινο outwear μεσουρανεί με πρότυπα Saint Laurent και Balenciaga

Τη φετινή άνοιξη το δέρμα ανακηρύσσεται αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής.

Το συμβατικό δερμάτινο μπουφάν απελευθερώνεται σχεδιαστικά και φορμαλιστικά, ενώ ταυτόχρονα συνδυάζεται σχεδόν με τα πάντα!

Το ανανεωμένο leather jacket θεωρείται η κυρίαρχη αγορά εδώ και τώρα. Εμπορικά τείνει να επισκιάσει ακόμα και την καμπαρντίνα και όλες τις νέες παραλλαγές σακακιών. Σε μαύρο, εκρού, διάφορες αποχρώσεις μπεζ και καφέ, ακόμα και μελί, μπορντό και πράσινο της ελιάς, το συναντάμε παντού στη διεθνή αγορά. Σημαντικότερη επιρροή θεωρείται βέβαια αυτή των luxury labels Saint Laurent και Balenciaga. Eξαιτίας τους η street fashion γέμισε με δερμάτινα είδη σε πιο oversized γραμμές, με trench, biker, utility και cape στοιχεία. Η γκάμα είναι τεράστια καθώς οι διάφορες προτάσεις «παίζουν» με τις τσέπες, τις σιλουέτες, τις σούρες, τις επωμίδες, τις υφές κλπ.

Πολλά celebrity icons όπως η Ρόζι Χάντιγκτον και η Κέiτ Μος έχουν υιοθετήσει υποδειγματικά το trend.