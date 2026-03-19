Spring trends: To δερμάτινο outwear μεσουρανεί με πρότυπα Saint Laurent και Balenciaga

Μπακοπούλου Άντυ
Ακόμα και η πλατφόρμα net- a- porter το επιλέγει ως «most-worn item» της εαρινής σαιζόν

Τη φετινή άνοιξη το δέρμα ανακηρύσσεται αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής.

Το συμβατικό δερμάτινο μπουφάν απελευθερώνεται σχεδιαστικά και φορμαλιστικά, ενώ ταυτόχρονα συνδυάζεται σχεδόν με τα πάντα!

Το ανανεωμένο leather jacket θεωρείται η κυρίαρχη αγορά εδώ και τώρα. Εμπορικά τείνει να επισκιάσει ακόμα και την καμπαρντίνα και όλες τις νέες παραλλαγές σακακιών. Σε μαύρο, εκρού, διάφορες αποχρώσεις μπεζ και καφέ, ακόμα και μελί, μπορντό και πράσινο της ελιάς, το συναντάμε παντού στη διεθνή αγορά. Σημαντικότερη επιρροή θεωρείται βέβαια αυτή των luxury labels Saint Laurent και Balenciaga. Eξαιτίας τους η street fashion γέμισε με δερμάτινα είδη σε πιο oversized γραμμές, με trench, biker, utility και cape στοιχεία. Η γκάμα είναι τεράστια καθώς οι διάφορες προτάσεις «παίζουν» με τις τσέπες, τις σιλουέτες, τις σούρες, τις επωμίδες, τις υφές κλπ.

Πολλά celebrity icons όπως η Ρόζι Χάντιγκτον και η Κέiτ Μος έχουν υιοθετήσει υποδειγματικά το trend

Saint Laurent

Balenciaga

Η διαδικτυακή πλατφόρμα net- a- porter το χαρακτηρίζει «most-worn item» και «spring’s ultimate cover-up». Ρίχνοντας μια ματιά στους δρόμους θα δείτε πως και ο νεαρόκοσμος φοράει πάρα πολύ τέτοια κομμάτια.

Πρόκειται για το πιο ορμητικό best seller σε αληθινό δέρμα ή απομίμηση δέρματος. Η ζήτησή του συμπαρασύρει και τις πωλήσεις άλλων προιόντων, όπως τετράγωνα τοπ που χρησιμοποιούνται ως πανωφόρια, παντελόνια σε ιδιαίτερα σχήματα,  pencil φούστες κ.α. Mπορείτε να δοκιμάσετε και total looks.  

Khaite

Givenchy

Tods

Bottega Veneta

Mango

Zara

#tags Δερμάτινο Ανοιξιάτικη μόδα
