Νυχτερινή απαγόρευση διέλευσης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων στην Περιμετρική Πατρών

Νυχτερινή απαγόρευση διέλευσης για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων θα ισχύσει στο τμήμα Εγλυκάδα – Πάτρα (Κ1) της Περιμετρικής Πατρών, στην κατεύθυνση προς Αθήνα, για τέσσερις μέρες, από την Πέμπτη 26/3 έως και την Τρίτη 31/3, καθημερινά από τις 19.00 έως το αργότερο τις 03.00 τα ξημερώματα της επομένης.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, τα συγκεκριμένα οχήματα θα εξυπηρετούνται από το τοπικό δίκτυο της Πάτρας (δείτε σχετικό διάγραμμα πιο κάτω). Τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά και η κατεύθυνση προς Πύργο δεν επηρεάζεται.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης στη σήραγγα «Αγία Βαρβάρα», μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2025. Συγκεκριμένα, αντικαθίστανται πυράντοχα καλώδια τροφοδοσίας των ανεμιστήρων, που αποτελούν μέρος του συστήματος εξαερισμού της σήραγγας.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.