Νυχτερινή απαγόρευση διέλευσης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων στην Περιμετρική Πατρών

Aπό την Πέμπτη 26/3 έως και την Τρίτη 31/3, καθημερινά από τις 19.00 έως το αργότερο τις 03.00 τα ξημερώματα της επομένης
Νυχτερινή απαγόρευση διέλευσης για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων θα ισχύσει στο τμήμα Εγλυκάδα – Πάτρα (Κ1) της Περιμετρικής Πατρών, στην κατεύθυνση προς Αθήνα, για τέσσερις μέρες, από την Πέμπτη 26/3 έως και την Τρίτη 31/3, καθημερινά από τις 19.00 έως το αργότερο τις 03.00 τα ξημερώματα της επομένης.
Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, τα συγκεκριμένα οχήματα θα εξυπηρετούνται από το τοπικό δίκτυο της Πάτρας (δείτε σχετικό διάγραμμα πιο κάτω). Τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά και η κατεύθυνση προς Πύργο δεν επηρεάζεται.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης στη σήραγγα «Αγία Βαρβάρα», μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2025. Συγκεκριμένα, αντικαθίστανται πυράντοχα καλώδια τροφοδοσίας των ανεμιστήρων, που αποτελούν μέρος του συστήματος εξαερισμού της σήραγγας.
Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.
Πρόστιμα και συλλήψεις σε εκπαιδευτήρια - Εξαπατούσαν πελάτες με μαϊμού πτυχία
Έτσι δρούσε το κύκλωμα εξαπάτησης του ΕΦΚΑ: Μοντέλο, TikToker και πρώην παίκτης reality μεταξύ των κατηγορούμενων
Fuel Pass και επιδοτήσεις: Πώς μοιράζονται σε οικογένειες με 2 αυτοκίνητα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr