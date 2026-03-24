Πάτρα: Είχε τον σκύλο μόνιμα δεμένο, χωρίς φαγητό

Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς
Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή της Πάτρας, από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας,
διότι σύμφωνα με την αστυνομία, σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι διατηρούσε ζώο συντροφιάς –σκύλο-, σε καθεστώς μόνιμης αλυσόδεσης, χωρίς να του
παρέχει φαγητό και κατάλληλο κατάλυμα και να στερείται βιβλιάριου υγείας του ζώου.
