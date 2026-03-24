Βραχνέικα: Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το θανατηφόρο τροχαίο

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το πρωί, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών –

Πύργου, ανακοινώνει η ΕΛΑΣ.

Και συνεχίζει η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Ειδικότερα, 87χρονη γυναίκα οδηγώντας αυτοκίνητο, με συνοδηγό τον 93χρονο σύζυγο της συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ημεδαπός

άνδρας, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 93χρονου και τον ελαφρύτραυματισμό των δυο οδηγών.



Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου Πατρών, όπου λίγες ώρες αργότερα ο 93χρονος

υπέκυψε στα τραύματά του. Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης τουτροχαίου δυστυχήματος.