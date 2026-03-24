Βραχνέικα: Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το θανατηφόρο τροχαίο

Σημειώθηκε χθες το πρωί
Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το πρωί, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών –
Πύργου, ανακοινώνει η ΕΛΑΣ.
Και συνεχίζει η ανακοίνωση της αστυνομίας:
Ειδικότερα, 87χρονη γυναίκα οδηγώντας αυτοκίνητο, με συνοδηγό τον 93χρονο σύζυγο της συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ημεδαπός
άνδρας, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 93χρονου και τον ελαφρύτραυματισμό των δυο οδηγών.
Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου Πατρών, όπου λίγες ώρες αργότερα ο 93χρονος
υπέκυψε στα τραύματά του. Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης τουτροχαίου δυστυχήματος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr