Πάτρα: Η Δημοτική Αρχή στις εκδηλώσεις για την Ελληνική Επανάσταση

Η Δημοτική Αρχή έδωσε το παρόν στις επετειακές εκδηλώσεις της πόλης για την Ελληνική Επανάσταση της 25ης Μαρτίου 1821, σήμερα (Τρίτη, παραμονή της επετείου) το πρωί

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο της πλατείας Αγίου Γεωργίου, ενώ η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου, κατέθεσε εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, στο Μνημείο Πεσόντων στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης.

Σε δήλωσή της για το νόημα της επετείου η Αντιδήμαρχος, ανέφερε: «Η επανάσταση του 1821, που γκρέμισε την οθωμανική φεουδαρχική κυριαρχία μας διδάσκει και σήμερα. Διδασκόμαστε ότι ακόμα και όταν μοιάζει πως «όλα τα σκιάζει η φοβέρα και τα πλακώνει η σκλαβιά» οι καταπιεσμένοι ξεσηκώνονται και κερδίζουν την ελευθερία τους από τους δυνάστες τους.

Έτσι και σήμερα ο λαός μας, όπως και οι λαοί όλου του κόσμου σε έναν κόσμο που φλέγεται από τις πολεμικές συγκρούσεις μπορούν να βγουν στο προσκήνιο και οργανωμένα να αγωνιστούν για την απελευθέρωσή τους από ένα σύστημα που γεννά εκμετάλλευση, πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά».

Και στις δύο εκδηλώσεις συμμετείχε η Μπάντα του Δήμου.

Στις 4.30 το απόγευμα, ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς, θα καταθέσει στεφάνι στον ανδριάντα του Παλαιών Πατρών Γερμανού, στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων.