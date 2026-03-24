Η ΔΕΕΠ Αχαΐας για τη μη εγγραφή του Δήμου Πατρέων στο deiktesota.gov.gr

Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΕΠ Αχαΐας της ΝΔ αναφέρει: |Η δημοτική αρχή της Πάτρας, πιστή στην τακτική του «στρουθοκαμηλισμού» και τηςάρνησης κάθε έννοιας ελέγχου και διαφάνειας, κατάφερε για μια ακόμη φορά να εκθέσει την πόλη πανελληνίως.



Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του νέου ψηφιακού κόμβου παρακολούθησης

επιδόσεων deiktesota.gov.gr, που εγκαινίασε η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο

Δήμος Πατρέων περιλαμβάνεται στη θλιβερή λίστα των μόλις οκτώ δήμων της χώρας που

αρνήθηκαν να εγγραφούν και να υποβάλουν στοιχεία.



Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι μια συνειδητή προσπάθεια της δημοτικής αρχής να

κρύψει την πραγματικότητα από τους Πατρινούς πολίτες. Όμως, η αλήθεια «μιλάει» μέσα

από τους αριθμούς, έστω και μέσω των δευτερογενών δεδομένων που άντλησε το

Κράτος:



• Η Πάτρα καταγράφει τη χαμηλότερη συνολική επίδοση σε ολόκληρη την Αχαΐα, με τον

απογοητευτικό δείκτη 0,16.

• Σε κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας, όπως η βιώσιμη κινητικότητα, ο πολιτισμός,

η προσχολική αγωγή και η κοινωνική προστασία, οι επιδόσεις της πόλης είναι από

εξαιρετικά χαμηλές έως μηδενικές.

Είναι προφανές ότι η δημοτική αρχή φοβάται τη σύγκριση. Φοβάται τους δείκτες μέτρησης

του χρόνου απάντησης στα αιτήματα των πολιτών, τη συχνότητα αποκομιδής

απορριμμάτων και την ταχύτητα αποκατάστασης βλαβών. Προτιμά να οχυρώνεται πίσω

από ιδεολογικές εμμονές και δήθεν πολιτικές αρνήσεις, επικαλούμενη προσχηματικά την

έλλειψη πόρων, την ώρα που εκατοντάδες άλλοι δήμοι της χώρας ανταποκρίθηκαν με

επιτυχία στην πρόσκληση για διαφάνεια.



Η Πάτρα, μια πόλη με τεράστιες δυνατότητες, δεν μπορεί να διοικείται με όρους

οργανωτικής αδυναμίας και εσωστρέφειας. Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν

πού πηγαίνουν τα χρήματά τους και ποια είναι η ποιότητα των υπηρεσιών που

απολαμβάνουν.



Ως Δ.Ε.Ε.Π. Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, καλούμε τη δημοτική αρχή να εγκαταλείψει τον

δρόμο της απομόνωσης. Την καλούμε να συμμετάσχει ενεργά στην πλατφόρμα,

παρέχοντας πλήρη και ειλικρινή στοιχεία. Οι Πατρινοί δεν αξίζουν μια πόλη «ουραγό», αλλά

μια πόλη σύγχρονη, ψηφιακά ώριμη και, πάνω απ' όλα, μια δημοτική αρχή υπόλογη στους

δημότες της.

Η εποχή που η ανεπάρκεια κρυβόταν πίσω από παρωχημένα συνθήματα τελείωσε. Η ώρα

της αλήθειας και της αξιολόγησης έφτασε.