Τραμπ και Ιράν: Οι συνομιλίες που προκαλούν αμφιλεγόμενες αντιδράσεις

Ο πρόεδρος Τραμπ θέτει τελεσίγραφο πέντε ημερών για συμφωνία με το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει κάθε πληροφορία για συνομιλίες

«Θρίλερ» συνεχίζεται γύρω από το αν πράγματι διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί διαπραγματεύσεων, η Τεχεράνη αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια πληροφόρηση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στους δημοσιογράφους ότι οι απεσταλμένοι του είχαν συνομιλίες με έναν υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο και ότι στα περισσότερα σημεία υπήρξε συμφωνία μεταξύ των πλευρών, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιηθούν λεπτομέρειες. Ο Τραμπ δεν κατονόμασε τον Ιρανό συνομιλητή, λέγοντας ότι δεν ήθελε να τον εκθέσει σε κίνδυνο, αλλά ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφωνούν σε πολλά από τα βασικά ζητήματα. «Έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που πιστεύω ότι είναι ο πιο σεβαστός, όχι τον ανώτατο ηγέτη, από τον οποίο δεν έχουμε ακούσει τίποτα», είπε ο Τραμπ. Ένας Iσραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ είχαν έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Το Ιράν αρνήθηκε ότι έγιναν τέτοιες συνομιλίες και ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ απλώς προσπαθούσε να ηρεμήσει τις αγορές ενέργειας.

@POTUS on Iranian leadership: "Everybody's been killed from the regime... but we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are, they're very respected—and maybe one of them will be exactly what we're looking for." — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 23, 2026

Παρά τους ισχυρισμούς του Τραμπ για αυξανόμενη συναίνεση, πηγή με γνώση των συζητήσεων ανέφερε ότι δεν φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη άμεσες συνομιλίες μεταξύ του Γκαλιμπάφ και της ομάδας του Τραμπ. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, διέψευσε ότι το Ιράν είχε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι η θέση της Τεχεράνης για το Στενό του Ορμούζ και οι όροι για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν αλλάξει. Ο Μπαγκάεϊ είπε ότι «έχουν ληφθεί μηνύματα από ορισμένες φιλικές χώρες σχετικά με το αίτημα των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου». Παράλληλα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, ο οποίος φέρεται από ισραηλινά Μέσα ως ο ιρανός διαπραγματευτής που συμμετείχε στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, επανέλαβε τη δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών, λέγοντας ότι το Ιράν δεν έχει μιλήσει με τις ΗΠΑ. «Δεν έχουν διεξαχθεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και τα fake news χρησιμοποιούνται για να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το τέλμα στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ», έγραψε στο X.

1/ Iranian people demand complete and remorseful punishment of the aggressors.
All Irainan officials stand firmly behind their supreme leader and people until this goal is achieved. — محمدباقر قالیباف MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 23, 2026