Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή αρχιμανδρίτης που μαζί με πρώην ιερέα «έφαγαν» 1,5 εκατομμύριο από πιστούς

Ένας αρχιμανδρίτης και ένας ιερέας στη Θεσσαλονίκη, κατάφεραν να «φάνε» 1,5 εκατομμύρια ευρώ από πιστούς με το δικαστήριο να τους κρίνει ένοχους για την απάτη σε βάρος του ποιμνίου τους.

Οι δύο άνδρες που πλέον έχουν απομακρυνθεί από τα ιερατικά τους καθήκοντα, καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές κάθειρξης κατηγορούμενοι για την απάτη που αποκαλύφθηκε με επίκεντρο τον Ιερό Ναό Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελίες πιστών.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 12,5 ετών τόσο στον 70χρονο αρχιμανδρίτη, ο οποίος έχει ήδη παυθεί από τα ιερατικά του καθήκοντα, όσο και στον 63χρονο συνεργό του, πρώην ιερέα.

Οι δύο άνδρες κρίθηκαν ένοχοι, χωρίς κανένα ελαφρυντικό, για απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και σύσταση συμμορίας, ενώ κατά περίπτωση κατηγορήθηκαν και για πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων. Σε καθέναν επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική ποινή 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, την περίοδο 2018 – 2023 ο αρχιμανδρίτης φέρεται να έπειθε πιστούς ότι επρόκειτο να ανέλθει σύντομα στην κορυφή της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και να γίνει Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Με τη βοήθεια του συνεργού του, φέρεται να συγκέντρωσε «δωρεές» που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Για να ενισχύσουν την αξιοπιστία των ισχυρισμών τους, οι κατηγορούμενοι φέρονται να κατασκεύαζαν και να διακινούσαν πλαστά έγγραφα με σφραγίδες σημαντικών θεσμών, όπως η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, η Προεδρία της Δημοκρατίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Υπουργείο Οικονομικών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο αρχιμανδρίτης παραμένει στη φυλακή, ενώ για τον 63χρονο πρώην ιερέα αποφασίστηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Έτσι, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο αθώωσε δύο ακόμη συγκατηγορούμενους, ηλικίας 53 και 36 ετών, που περιλαμβάνονταν στην ίδια υπόθεση.

Τι κατέθεσαν οι πιστοί

«Διέδιδαν ότι η εκλογή του αρχιμανδρίτη πλησιάζει και γι’ αυτό πρέπει να ενισχυθεί με χρήματα και δώρα η παρασκηνιακή διεργασία», κατέθεσε στο δικαστήριο ένας από τους μηνυτές και πρόσθεσε: «Υπόσχονταν ότι θα μου επέστρεφαν τα χρήματα μετά την εκλογή. Πείστηκα ότι αυτή είναι η μέθοδος που ακολουθείται. Από ένα σημείο και μετά όταν δίνεις χρήματα δεν μπορείς να κάνεις πίσω, μέχρι που έφτασα στο σημείο και είπα “τέρμα”. Άρχισα να ψάχνω, να ρωτάω Μητροπολίτες άλλων περιοχών, μέχρι και στο Άγιον Όρος έφτασα…», είπε. Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του ανέφερε ότι ως «δέλεαρ» του υποσχέθηκαν την αξιοποίησή του σε κομβική θέση στη διοίκηση της Μητρόπολης, ενώ για τις επιστολές είπε ότι φανέρωναν τη «δύναμη» τους.

Τι ισχυρίστηκε ο πρώην ιερέας

Ο (πρώην) αρχιμανδρίτης δεν παρέστη στη δίκη, γνωστοποιώντας με επιστολή του μέσα από τη φυλακή την πρόθεσή του αυτή. Από την πλευρά του ο πρώην ιερέας, απολογούμενος παρουσίασε τη δική του εκδοχή, τονίζοντας τα εξής: «Μια μέρα ο πατήρ (σ.σ. αρχιμανδρίτης) μού είπε πως θέλει να μιλήσουμε για κάτι σοβαρό. Μού γνώρισε έναν συνεργάτη του, λαϊκό, και τότε ανέφερε ότι “ξεκινήσαμε την προώθησή μου να ανέβω και να γίνω Μητροπολίτης”. Είπε “θέλω να με βοηθήσεις επειδή λείπω πολλές φορές, θέλω να με εξυπηρετήσεις. Δεν θα ρωτάς και θα κάνεις αυτό που σου λέμε”. Έτσι μπήκα δειλά δειλά στην υπόθεση».

Σε ερώτηση γατί δέχθηκε να τον «εξυπηρετήσει», απάντησε αφενός επειδή «ήταν πνευματικός μου» και αφετέρου επειδή «με είχε στηρίξει όταν βρέθηκα στον δρόμο και το θεωρούσα ευεργεσία προς το πρόσωπό μου». Ο ίδιος απολογήθηκε πως ήταν «ταχυδρόμος» και «ταμίας τράπεζας». «Δε μάζευα χρήματα, τον διευκόλυνα. Πιστεύω ότι κι άλλοι μάζευαν χρήματα, δε γνώριζα κανέναν άλλον. Το λάθος ήταν που έδωσα τον τραπεζικό μου λογαριασμό», είπε, ενώ τόνισε ότι «τα χρήματα μεταμορφώνονταν σε πανάκριβα είδη δώρων», τα οποία προορίζονταν -κατά τον ίδιο- για ανθρώπους που έχουν λόγο στην εκλογή. «Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο με καθησύχασε διαβεβαιώνοντάς μου ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει. “Εσύ θα είσαι δίπλα μου” έλεγε, θα σε βάλω πρωτοσύγκελο».