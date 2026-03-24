Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση- Πόσοι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Πόλεμο στη Μέση Ανατολή

«Σε συνέχεια των επιθέσεων που έχει εξαπολύσει ο σιωνιστής και Αμερικανός εχθρός, έγιναν στόχος το κτίριο διοίκησης και ο σταθμός φυσικού αερίου της οδού Καβέχ στην Ισφαχάν», σύμφωνα με το Fars, το μοναδικό πρακτορείο που μετέδωσε αυτή την επίθεση.
Δύο ενεργειακές υποδομές στο Ιράν έγιναν στόχος αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων, μετέδωσε σήμερα το πρωί το ιρανικό πρακτορείο Fars, λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική στροφή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δήλωσε ότι αναστέλλει για πέντε μέρες τα πλήγματα τα οποία είχε απειλήσει να εξαπολύσει εναντίον ιρανικών ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων.
Οι εγκαταστάσεις «υπέστησαν μερικές ζημιές», πρόσθεσε το Fars χωρίς να αναφέρει την πηγή του.
Η Ισφαχάν, μεγάλη πόλη στο κεντρικό Ιράν, είναι η παλιά πρωτεύουσα της περσικής αυτοκρατορίας.
Πάντα σύμφωνα με το Fars, «επίθεση» είχε επίσης στόχο «τον αγωγό φυσικού αερίου που τροφοδοτεί τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Χοραμσάρ», πόλη- λιμάνι στο νοτιοδυτικό Ιράν, ανέφερε το Fars, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της πόλης που συνορεύει με το Ιράκ. Ο αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι ο σταθμός παραγωγής λειτουργεί κανονικά και ότι η παροχή φυσικού αερίου δεν έχει διακοπεί.
Από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Ενέργειας Αμπάς Αλιαμπαντί δήλωσε σε σημερινή του συνέντευξη ότι η χώρα του είναι λιγότερο ευάλωτη από άλλες σε περίπτωση επίθεσης εναντίον των υποδομών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
«Παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια με διάφορους τρόπους, σε διάφορα μέρη, αντίθετα με τις χώρες του Περσικού Κόλπου και το σιωνιστικό καθεστώς, όπου η παραγωγή είναι συγκεντρωμένη και πολύ ευάλωτη», τόνισε ο Αλιαμπαντί μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.
«Διαθέτουμε περισσότερους από 150 σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε όλη τη χώρα», πρόσθεσε κατά την 25η ημέρα του πολέμου που ξεκίνησε μετά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.
Χθες ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει για «πέντε ημέρες» τα πλήγματα που απειλούσε να εξαπολύσει ήδη από χθες Δευτέρα το βράδυ εναντίον σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων υποδομών στο Ιράν, αν η Ισλαμική Δημοκρατία δεν ανοίξει το Στενό του Χορμούζ, θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας για τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό σε υδρογονάνθρακες.
Λίγο αργότερα μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη έχουν καταλήξει «σε σημαντικά σημεία συμφωνίας» κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν με «υψηλόβαθμο αξιωματούχο», ο οποίος δεν είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί διέψευσε ότι έχει γίνει «οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ», αν και δήλωσε ότι έχει λάβει μέσω «φίλων χωρών» «μηνύματα» που αφορούν «αμερικανικό αίτημα για διαπραγματεύσεις» προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.
Ισραηλινές επιθέσεις σε Λίβανο και Γάζα: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με απάντηση
Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν το Ισραήλ ότι με «βαριά» πλήγματα με πυραύλους και drone εάν συνεχίσει «τα εγκλήματά του κατά των πολιτών του Λιβάνου και της Παλαιστίνης», κατά την 25η ημέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή.
«Προειδοποιούμε τον εγκληματικό στρατό του καθεστώτος ότι εάν τα εγκλήματα κατά των πολιτών του Λιβάνου και της Παλαιστίνης συνεχισθούν», οι ισραηλινές δυνάμεις «θα γίνουν στόχος βαριών πληγμάτων με πυραύλους και drone», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης την ώρα που το Ισραήλ πληθαίνει τις επιθέσεις στον Λίβανο κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.
Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα καταλάβει μία «προκεχωρημένη αμυντική ζώνη» που θα εκτείνεται από τα σύνορά του μέχρι τον ποταμό Λιτάνι στον νότιο Λίβανο.
Ο ισραηλινός στρατός θα ελέγχει τις εναπομείνασες γέφυρες επάνω από τον ποταμό Λιτάνι και την ζώνη νότια του ποταμού, είπε ο Κατς.
«Νέο κύμα πυραύλων» εκτόξευσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ
Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εξαπέλυσαν νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. «Το Ιράν εκτόξευσε νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον των κατεχομένων εδαφών», ανέφερε μέσω Telegram η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.
Έξι τραυματίες στο Τελ Αβίβ από ιρανικά πυραυλικά πλήγματα
Έξι άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά σήμερα το πρωί στο Τελ Αβίβ, όπου σημειώθηκαν εκρήξεις έπειτα από προειδοποίηση για ιρανικούς πυραύλους, ανέφεραν οι ισραηλινές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.
Η Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) σε ανακοίνωσή της έκανε αναφορά για «έξι ελαφρά τραυματισμένους σε τέσσερις διαφορετικές τοποθεσίες» και έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ενός μερικώς κατεστραμμένου κτιρίου και φλεγόμενων οχημάτων.
Αστυνομικές δυνάμεις και ομάδες πυροτεχνουργών έχουν αναπτυχθεί σε τοποθεσίες που έχουν πληγεί, δήλωσε η αστυνομία του Τελ Αβίβ.
Έκρηξη στην Ιερουσαλήμ έπειτα από προειδοποιήσεις για την εκτόξευση ομοβροντιών πυραύλων από το Ιράν
Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην Ιερουσαλήμ έπειτα από δεύτερη προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για την εκτόξευση ακόμη μιας ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.
Οι εκτοξεύσεις των ομοβροντιών ανακοινώθηκαν μερικές ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε συνομιλίες με ιρανό αξιωματούχο, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να τερματιστεί ο πόλεμος -- πληροφορία την οποία διέψευσε η Τεχεράνη.
Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον του βόρειου Ισραήλ και ότι επιχειρούσαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας για να «αναχαιτίσουν την απειλή».
Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) ανέφερε πως δεν έχει ενημερωθεί για θύματα ως αυτό το στάδιο, αλλά έστειλε διασώστες σε περιοχή όπου αναφέρθηκε πυραυλικό πλήγμα.
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι ανθρώπινες απώλειες
Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και το Ιράν εξαπέλυσε πλήγματα κατά του Ισραήλ, αμερικανικών βάσεων και κρατών του Κόλπου.
Ακολουθούν οι νεότεροι απολογισμοί νεκρών που έχουν ανακοινωθεί, χωρίς να είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα από το Reuters:
ΙΡΑΝ - Η μκο HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, δήλωσε στις 22 Μαρτίου ότι 3.268 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος. Η ίδια πηγή επεσήμανε ότι 1.443 εξ αυτών ήταν άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 217 παιδιών.
Η οργάνωση υποστηρίζει ότι τα στοιχεία της προέρχονται από αναφορές επί του πεδίου, τοπικές επαφές, ιατρικές πηγές και πηγές από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δίκτυα κοινωνίας των πολιτών, πηγές ανοικτού κώδικα (open source) και επίσημες ανακοινώσεις.
Ο τελευταίος απολογισμός που έχει αναφερθεί από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης είναι 1.270 άνθρωποι.
Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη Αμίρ Σαεΐντ δήλωσε στις 6 Μαρτίου ότι τουλάχιστον 1.332 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου. Ο λόγος για τη διαφορά στον αριθμό αυτό δεν είναι σαφής.
Δεν είναι επίσης σαφές εάν τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τους τουλάχιστον 104 ναυτικούς που, σύμφωνα με τον ιρανικό στρατό, σκοτώθηκαν κατά τον τορπιλισμό ιρανικού πολεμικού πλοίου από αμερικανικό υποβρύχιο ανοικτά της Σρι Λάνκα στις 4 Μαρτίου.
ΛΙΒΑΝΟΣ - Τουλάχιστον 1.039 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι λιβανικές υγειονομικές αρχές δήλωσαν ότι τουλάχιστον 100 εξ αυτών ήταν παιδιά.
ΙΡΑΚ - Τουλάχιστον 81 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τις ιρακινές αρχές. Οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν μέλη των σιιτικών Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης. Ένας αλλοδαπός, μέλος πληρώματος, σκοτώθηκε σε επίθεση σε τάνκερ κοντά σε ιρακινό λιμάνι, σύμφωνα με αξιωματούχους που είναι αρμόδιοι για την ασφάλεια λιμένων.
ΙΣΡΑΗΛ - Ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 16 ανθρώπους στο Ισραήλ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.
Σε ξεχωριστό περιστατικό, ένας Ισραηλινός σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό στο όχημά του στις 22 Μαρτίου κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Το Ισραήλ δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι οι δικές του δυνάμεις άνοιξαν πυρ και τα πυρά του πυροβολικού του εκτοξεύθηκαν υπό λάθος γωνία, σκοτώνοντας έναν αγρότη κοντά στα λιβανικά σύνορα. Το θύμα είναι ο πρώτος Ισραηλινός πολίτης που χάνει τη ζωή τους στη συνοριακή σύγκρουση που μαίνεται παράλληλα με τον πόλεμο στο Ιράν.
ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ
Τέσσερις Παλαιστίνιες σκοτώθηκαν σε ιρανική πυραυλική επίθεση στην υπό ισραηλινή κατοχή Δυτική Όχθη.
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ - Δεκατρείς Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί. Ο θάνατος των έξι εξ αυτών επιβεβαιώθηκε όταν αμερικανικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού συνετρίβη στο Ιράκ, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, ενώ επτά άλλοι σκοτώθηκαν εν υπηρεσία κατά τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ - Οκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ιρανικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων δύο στρατιωτών, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.
ΚΑΤΑΡ- Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στις 22 Μαρτίου σε συντριβή ελικοπτέρου στα χωρικά ύδατα του Κατάρ ύστερα από τεχνική βλάβη στη διάρκεια «πτήσης ρουτίνας», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας. Δεν δόθηκαν άλλες λεπτομέρειες.
Εξ αυτών τέσσερις ήταν Καταριανοί στρατιώτες και τρεις Τούρκοι -ο ένας μέλος των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και δύο τεχνικοί του τουρκικού κολοσσού της αμυντικής βιομηχανίας Aselsan.
ΚΟΥΒΕΪΤ - Οι αρχές έχουν ανακοινώσει έξι θανάτους, συμπεριλαμβανόμενων δύο ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις, δύο αξιωματούχων του υπουργείου Εσωτερικών και δύο στρατιωτών.
ΣΥΡΙΑ - Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε κτίριο στην πόλη Σουέιντα της νότιας Συρίας στις 28 Φεβρουαρίου, μετέδωσε το πρακτορείο SANA.
ΟΜΑΝ - Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με αναφορές, στις 13 Μαρτίου σε πλήγμα με drone σε βιομηχανική ζώνη στην επαρχία Σόχαρ, στις πρώτες απώλειες εντός της χώρας, η οποία φιλοξενούσε τις συνομιλίες μέσω μεσολαβητών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ένας άνθρωπος είχε σκοτωθεί νωρίτερα όταν βλήμα χτύπησε το υπό σημαία νήσων Μάρσαλ τάνκερ MKD VYOM ανοικτά της Μασκάτ.
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ - Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βλήμα έπεσε σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Αλ-Χαρζ, νοτιοανατολικά του Ριαντ.
ΜΠΑΧΡΕΪΝ - Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο χωριστές ιρανικές επιθέσεις, η τελευταία από τις οποίες έπληξε κτίριο κατοικιών στην πρωτεύουσα Μανάμα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.
ΓΑΛΛΙΑ - Ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε και έξι άλλοι τραυματίστηκαν από επίθεση με drone στο βόρειο Ιράκ, όπου παρείχαν αντιτρομοκρατική εκπαίδευση
