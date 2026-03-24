Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση- Πόσοι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Δύο ενεργειακές υποδομές στο Ιράν έγιναν στόχος αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων, μετέδωσε σήμερα το πρωί το ιρανικό πρακτορείο Fars, λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική στροφή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δήλωσε ότι αναστέλλει για πέντε μέρες τα πλήγματα τα οποία είχε απειλήσει να εξαπολύσει εναντίον ιρανικών ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων.

«Σε συνέχεια των επιθέσεων που έχει εξαπολύσει ο σιωνιστής και Αμερικανός εχθρός, έγιναν στόχος το κτίριο διοίκησης και ο σταθμός φυσικού αερίου της οδού Καβέχ στην Ισφαχάν», σύμφωνα με το Fars, το μοναδικό πρακτορείο που μετέδωσε αυτή την επίθεση.

Οι εγκαταστάσεις «υπέστησαν μερικές ζημιές», πρόσθεσε το Fars χωρίς να αναφέρει την πηγή του.

Η Ισφαχάν, μεγάλη πόλη στο κεντρικό Ιράν, είναι η παλιά πρωτεύουσα της περσικής αυτοκρατορίας.

Πάντα σύμφωνα με το Fars, «επίθεση» είχε επίσης στόχο «τον αγωγό φυσικού αερίου που τροφοδοτεί τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Χοραμσάρ», πόλη- λιμάνι στο νοτιοδυτικό Ιράν, ανέφερε το Fars, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της πόλης που συνορεύει με το Ιράκ. Ο αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι ο σταθμός παραγωγής λειτουργεί κανονικά και ότι η παροχή φυσικού αερίου δεν έχει διακοπεί.

Από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Ενέργειας Αμπάς Αλιαμπαντί δήλωσε σε σημερινή του συνέντευξη ότι η χώρα του είναι λιγότερο ευάλωτη από άλλες σε περίπτωση επίθεσης εναντίον των υποδομών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια με διάφορους τρόπους, σε διάφορα μέρη, αντίθετα με τις χώρες του Περσικού Κόλπου και το σιωνιστικό καθεστώς, όπου η παραγωγή είναι συγκεντρωμένη και πολύ ευάλωτη», τόνισε ο Αλιαμπαντί μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

«Διαθέτουμε περισσότερους από 150 σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε όλη τη χώρα», πρόσθεσε κατά την 25η ημέρα του πολέμου που ξεκίνησε μετά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.

Χθες ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει για «πέντε ημέρες» τα πλήγματα που απειλούσε να εξαπολύσει ήδη από χθες Δευτέρα το βράδυ εναντίον σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων υποδομών στο Ιράν, αν η Ισλαμική Δημοκρατία δεν ανοίξει το Στενό του Χορμούζ, θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας για τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό σε υδρογονάνθρακες.

Λίγο αργότερα μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη έχουν καταλήξει «σε σημαντικά σημεία συμφωνίας» κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν με «υψηλόβαθμο αξιωματούχο», ο οποίος δεν είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί διέψευσε ότι έχει γίνει «οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ», αν και δήλωσε ότι έχει λάβει μέσω «φίλων χωρών» «μηνύματα» που αφορούν «αμερικανικό αίτημα για διαπραγματεύσεις» προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ισραηλινές επιθέσεις σε Λίβανο και Γάζα: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με απάντηση

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν το Ισραήλ ότι με «βαριά» πλήγματα με πυραύλους και drone εάν συνεχίσει «τα εγκλήματά του κατά των πολιτών του Λιβάνου και της Παλαιστίνης», κατά την 25η ημέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

«Προειδοποιούμε τον εγκληματικό στρατό του καθεστώτος ότι εάν τα εγκλήματα κατά των πολιτών του Λιβάνου και της Παλαιστίνης συνεχισθούν», οι ισραηλινές δυνάμεις «θα γίνουν στόχος βαριών πληγμάτων με πυραύλους και drone», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης την ώρα που το Ισραήλ πληθαίνει τις επιθέσεις στον Λίβανο κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα καταλάβει μία «προκεχωρημένη αμυντική ζώνη» που θα εκτείνεται από τα σύνορά του μέχρι τον ποταμό Λιτάνι στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός θα ελέγχει τις εναπομείνασες γέφυρες επάνω από τον ποταμό Λιτάνι και την ζώνη νότια του ποταμού, είπε ο Κατς.

«Νέο κύμα πυραύλων» εκτόξευσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εξαπέλυσαν νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. «Το Ιράν εκτόξευσε νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον των κατεχομένων εδαφών», ανέφερε μέσω Telegram η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

Έξι τραυματίες στο Τελ Αβίβ από ιρανικά πυραυλικά πλήγματα

Έξι άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά σήμερα το πρωί στο Τελ Αβίβ, όπου σημειώθηκαν εκρήξεις έπειτα από προειδοποίηση για ιρανικούς πυραύλους, ανέφεραν οι ισραηλινές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) σε ανακοίνωσή της έκανε αναφορά για «έξι ελαφρά τραυματισμένους σε τέσσερις διαφορετικές τοποθεσίες» και έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ενός μερικώς κατεστραμμένου κτιρίου και φλεγόμενων οχημάτων.

Αστυνομικές δυνάμεις και ομάδες πυροτεχνουργών έχουν αναπτυχθεί σε τοποθεσίες που έχουν πληγεί, δήλωσε η αστυνομία του Τελ Αβίβ.

Έκρηξη στην Ιερουσαλήμ έπειτα από προειδοποιήσεις για την εκτόξευση ομοβροντιών πυραύλων από το Ιράν

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην Ιερουσαλήμ έπειτα από δεύτερη προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για την εκτόξευση ακόμη μιας ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι εκτοξεύσεις των ομοβροντιών ανακοινώθηκαν μερικές ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε συνομιλίες με ιρανό αξιωματούχο, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να τερματιστεί ο πόλεμος -- πληροφορία την οποία διέψευσε η Τεχεράνη.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον του βόρειου Ισραήλ και ότι επιχειρούσαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας για να «αναχαιτίσουν την απειλή».

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) ανέφερε πως δεν έχει ενημερωθεί για θύματα ως αυτό το στάδιο, αλλά έστειλε διασώστες σε περιοχή όπου αναφέρθηκε πυραυλικό πλήγμα.