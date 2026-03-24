Ανάστατοι οι κάτοικοι σε Καμίνια και Τσουκαλέικα μετά το θανατηφόρο: «Δυστυχώς, τα τροχαία που βλέπαμε στην νέα εθνική, θα τα βλέπουμε τώρα στην παλαιά»

Πριν καλά καλά περάσει ένας μήνας, οι ανησυχίες των κατοίκων των Καμινίων και των Τσουκαλεϊκων, επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο τρόπο, μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στο ύψος του Μονοδενδρίου.

Η κατάσταση που επικρατεί στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, με την αυξημένη κυκλοφορία και τις υψηλές ταχύτητες οχημάτων και φορτηγών, προκαλεί έντονο προβληματισμό στους κατοίκους, καθώς ο κίνδυνος για την ασφάλεια τους είναι αυξημένος. Όπως επισημαίνουν, η συντριπτική πλειονότητα των οδηγών συνεχίζει να επιλέγει τον παλαιό δρόμο αντί του νέου αυτοκινητοδρόμου, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή διοδίων αλλά και το αυξημένο κόστος καυσίμων, επιλέγοντας τη συντομότερη διαδρομή.

«Πέρα των οδηγών ΙΧ που επιλέγουν την παλαιά εθνική, λόγω του υψηλού κόστους των διοδίων, περνούν καθημερινά και 60 με 70 φορτηγά, διασχίζοντας όλα τα χωριά, Καμίνια, Τσουκαλέικα, Βραχνέικα, Ροϊτικά κ.ο.κ. Η κίνηση που επικρατεί, όλες τις ώρες, δεν μας επιτρέπει, καν, να περάσουμε απέναντι το δρόμο. Υπάρχει ένα μικρό πεζοδρόμιο, κατά μήκος των Τσουκαλεϊκων, που κάποιος θέλει να περπατήσει, είτε για βόλτα, είτε να πάει στην εκκλησία, κινδυνεύει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα βασικά. Δυστυχώς, τα τροχαία που βλέπαμε στην νέα εθνική, θα τα βλέπουμε τώρα στην παλαιά» τονίζει στο thebest.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Τσουκαλεϊκων Χρήστος Παπαντωνόπουλος.

Επίσης, εκφράζει την ανησυχία του ενόψει της αυξημένης κίνησης τους επόμενους μήνες, σημειώνοντας: «Τι θα γίνει, τώρα που θα “ανοίξει” ο καιρός; Έρχεται το Πάσχα, έρχεται το καλοκαίρι και όλα αυτά τα αυτοκίνητα θα περνάνε από την παλαιά εθνική. Η Δυτική Αχαΐα, έχει 60 χωριά, όλος αυτός ο κόσμος, εννοείται ότι δεν θα πάει από τον νέο αυτοκινητόδρομο, έρχονται όλοι από κάτω. Ακόμα και αυτοί, που είναι στα σύνορα με την Ηλεία, κανείς δεν πάει από πάνω. Όταν ξεκίνησε η κατασκευή του δρόμου, εμείς είχαμε προειδοποιήσει ότι θα γίνει αυτό και είχαμε στείλει επιστολές, είχαμε κάνει κινητοποιήσεις και το είδαμε να συμβαίνει από τις πρώτες ημέρες που δόθηκε ο δρόμος στην κυκλοφορία».

Τέλος, επισημαίνει ένα ακόμη ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με τον νέο αυτοκινητόδρομο: «Στον νέο αυτοκινητόδρομο, σε κάποια σημεία, δεν υπάρχει σωστή σήμανση. Δηλαδή, όταν κάποιος θέλει να βγει από τον δρόμο για να πάει, για παράδειγμα στον Αλισσό ή στα Λουσικά, δεν έχει πρόσβαση, παρά μόνο στον κόμβο της ΒΙΠΕ, οπότε γιατί να πάει να πληρώσει διόδια, έρχεται ευθεία την παλαιά και ανεβαίνει μετά επάνω προς τα χωριά. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να φτάσει μέχρι τη Ράχη, μετά την Κάτω Αχαΐα και να γυρίσει προς τα πίσω».

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καμινίων και κάτοικος της περιοχής, Νίκος Θεοδωρόπουλος, είχε επισημάνει σε παλαιότερες δηλώσεις του, στο thebest.gr, τον αυξημένο κίνδυνο στην περιοχή: «Ο κίνδυνος στα Καμίνια είναι μεγάλος, διότι πέρα από την αυξημένη κίνηση, αναπτύσσονται και μεγάλες ταχύτητες. Όχι μόνο δεν τηρείται το όριο των 30 χιλιομέτρων την ώρα που προβλέπει ο νέος ΚΟΚ, αλλά ούτε και των 50 χιλιομέτρων που ίσχυε προηγουμένως. Βλέπουμε νταλίκες να κινούνται ακόμη και με 90 χιλιόμετρα την ώρα».