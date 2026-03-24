Αχαΐα: Υποβιβασμοί 7 σχολείων- «Χάνονται 10 θέσεις δασκάλων» λέει ο Τάσος Σταυρογιαννόπουλος

Προβληματισμός έχει προκύψει στην εκπαιδευτική κοινότητα της Αχαΐας μετά τους υποβιβασμούς σχολείων, οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα τις οργανικές θέσεις των δασκάλων.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Τάσος Σταυρογιαννόπουλος, Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αχαΐας, «πρόκειται για μια συνήθη διοικητική διαδικασία που ξεκίνησε από το καλοκαίρι του 2025, όταν αποφασίστηκε ο υποβιβασμός ορισμένων σχολείων. Με τη μείωση της δυναμικότητας των σχολικών μονάδων, μειώνονται και οι αντίστοιχες θέσεις δασκάλων».

Ο ίδιος επισημαίνει πως το βασικό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί είναι ότι «ουσιαστικά χάνονται 10 οργανικές θέσεις δασκάλων στην Αχαΐα, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί αυτοί να πρέπει να μετατεθούν σε άλλα σχολεία εντός του Νομού».

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο νέων υποβιβασμών, διευκρινίζει ότι «όχι άμεσα», ωστόσο προσθέτει πως «για το προσεχές καλοκαίρι αναμένεται να υπάρξει μείωση οργανικών θέσεων στο συγκρότημα της Αγίας Βαρβάρας», σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα θέμα που θα απασχολήσει σε επόμενο χρόνο την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η ανακοίνωση του Τάσου Σταυρογιαννόπουλου αναφέρει τα εξής:

Υπεραριθμίες Δασκάλων (ΠΕ70)

Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως έγκαιρα σας έχω ενημερώσει με την Φ.10/100609/20-8-2025 Υπουργική Απόφαση έγιναν στην περιοχή μας επτά (7) υποβιβασμοί Δημοτικών Σχολείων. Συγκεκριμένα:

Δ.Σ. 5 ο ΑΙΓΙΟΥ ΑΠΟ 10/ΘΕΣΙΟ ΣΕ 8/ΘΕΣΙΟ

Δ.Σ. 46 ο ΠΑΤΡΩΝ ΑΠΟ 13/ΘΕΣΙΟ σε 12/ΘΕΣΙΟ

Δ.Σ. 61 ο ΠΑΤΡΩΝ ΑΠΟ 9/ΘΕΣΙΟ ΣΕ 7/ΘΕΣΙΟ

Δ.Σ. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ10/ΘΕΣΙΟ ΣΕ 8/ΘΕΣΙΟ

Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΠΟ 7/ΘΕΣΙΟ ΣΕ 6/ΘΕΣΙΟ

Δ.Σ. ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΑΠΟ 11/ΘΕΣΙΟ ΣΕ 10/ΘΕΣΙΟ

Δ.Σ. ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΑΠΟ3/ΘΕΣΙΟ ΣΕ 2/ΘΕΣΙΟ

Αυτές οι μεταβολές στην οργανικότητα των σχολικών μονάδων επιφέρουν τον αφανισμό δέκα (10) οργανικών θέσεων Δασκάλων στην περιοχή της Αχαΐας. Σήμερα, 22/3/2026, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. καθόρισε τις υπεραριθμίες στα εν λόγω σχολεία, ξεκινώντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία μεταθέσεων-τοποθετήσεων εντός Νομού για το 2026. Σε άλλες ειδικότητες δεν υπάρχουν υπεραριθμίες.

Οι υπεραριθμίες είναι οι εξής:

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ

Δ.Σ. 5 ο ΑΙΓΙΟΥ 2

Δ.Σ. 46 ο ΠΑΤΡΩΝ 1

Δ.Σ. 61 ο ΠΑΤΡΩΝ 2

Δ.Σ. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2

Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1

Δ.Σ. ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ 1

Δ.Σ. ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 1

ΣΥΝΟΛΟ 10

Τα οργανικά κενά είναι τα εξής:

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Δ.Σ. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 1

1ο Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ 1

2ο Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ 2

4ο Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ 3

Δ.Σ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ 1

Δ.Σ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ 1

Δ.Σ. ΑΚΤΑΙΟΥ 2

Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 1

6ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 1

35ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 2

42ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 1

47ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 1

33ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 2

62ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 1

18ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 1

51ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 3

12ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 1

56ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 3

10ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 1

23ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 2

Δ..Σ ΡΙΟΥ 1

49ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 2

60ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 1

34ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 1

25ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 1

39ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 1

1ο Δ.Σ. ΟΒΡΥΑΣ 1

64ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 2

59ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 1

Δ.Σ. ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ 1

5ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 1

25ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 1

50ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 1

Δ.Σ. ΚΡΗΝΗΣ 1

2ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 1

26ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 2

Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ 1

1ο Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 2

2ο Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 1

Δ.Σ. ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ 1

Δ.Σ. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 3

Δ.Σ. ΨΩΦΙΔΑΣ 1

Δ.Σ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1

Δ.Σ. ΦΑΡΡΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ 61

Τα 61 οργανικά κενά θα καλυφθούν ως εξής:

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ (προηγούνται) 10

ΗΡΘΑΝ ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗ 48

ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 4

ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 1