Πάτρα- Λαϊκές αγορές: Επιφυλακτικοί οι καταναλωτές- «Σίγουρα θα έρθουν αυξήσεις στα προϊόντα»- 25% πάνω τα λιπάσματα

Αυξημένη επιφυλακτικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις λαϊκές αγορές της Πάτρας, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Θανάσης Γκοτσούλιας, αντιπρόεδρος του σωματείου των λαϊκών αγορών της Πάτρας «το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποιες αυξήσεις είναι αναμενόμενες, καθώς έχει ανέβει σημαντικά το κόστος, με τα λιπάσματα να καταγράφουν αύξηση περίπου 25%».

Ο κ. Γκοτσούλιας επισημαίνει ότι, παρά τις πιέσεις, γίνεται προσπάθεια να διατηρηθούν οι τιμές σε προσιτά επίπεδα. Όπως τονίζει, «υπάρχει μια συγκράτηση, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρξουν αυξήσεις σε ορισμένα προϊόντα».

Όσον αφορά τις τιμές, αναφέρει ότι «οι πατάτες κυμαίνονται από 50 έως 80 λεπτά το κιλό, τα μαρούλια επίσης από 50 έως 80 λεπτά, ενώ οι ντομάτες, τα φρούτα όπως οι φράουλες, τα πορτοκάλια και τα λαχανικά βρίσκονται σε καλές τιμές».

Σχετικά με την κίνηση στις λαϊκές αγορές, ο ίδιος σημειώνει ότι «υπάρχει κόσμος, ωστόσο είναι πιο επιφυλακτικός στο τι θα αγοράσει», καθώς οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο προσεκτικοί στις επιλογές τους λόγω της οικονομικής πίεσης.