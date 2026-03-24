Πάτρα: Χειροπέδες σε 16χρονο μαθητή για επίθεση σε 9χρονο σε διάλλειμα - Συνελήφθησαν και οι γονείς του

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας 16χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς του για παραμέληση της εποπτείας του, ανακοινώνει η αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο 16χρονος μαθητής Λυκείου, χθες το μεσημέρι, σε χώρο σχολικού συγκροτήματος σε περιοχή της Πάτρας, κατά την ώρα κοινού διαλείμματος χτύπησε με τα χέρια του έναν 9χρονο μαθητή Δημοτικού Σχολείου, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει σωματικές βλάβες στην κροταφική χώρα.

Επιπλέον, στον ανήλικο κατηγορούμενο βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε, ένα μαχαίρι συνολικού μήκους -23- εκατοστών.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση του 9χρονου.