Δίκη Τεμπών: Τα επόμενα βήματα της ακροαματικής διαδικασίας μετά το χθεσινό χάος

Συγγενείς θυμάτων και συνήγοροι αγανακτισμένοι κατήγγειλαν ακατάλληλες συνθήκες στην έναρξη της διαδικασίας, με την πρόεδρο να διακόπτει τέσσερις φορές τη συνεδρίαση και την επόμενη δικάσιμο να ορίζεται για την 1η Απριλίου

Σκηνές χάους που δύσκολα θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα εκτυλίσσονταν σε δικαστική αίθουσα, διαδραματίστηκαν χθες στη κύρια δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Μια δίκη που ξεκίνησε τρία χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις» στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Στην αίθουσα αυτή που άνοιξε χθες για πρώτη φορά τις πύλες της για να υποδεχθεί τους συγγενείς των θυμάτων, τους επιζώντες της τραγωδίας και τους συνηγόρους τους, η πρόεδρος του δικαστηρίου είπε το «άρχεται η συνεδρίαση» έχοντας όμως να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Το σημαντικότερα όλων ήταν αυτό της αίθουσας, η οποία διαμορφώθηκε σε δικαστήριο από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η αίθουσα, ωστόσο, αυτή, όπως αποδείχθηκε χθες στην πράξη, δεν ήταν αρκετή για να χωρέσει τις οικογένειες των θυμάτων και τους δικηγόρους τους. Πολλοί συγγενείς αναγκάστηκαν να μείνουν εκτός της αιθούσης, όπως επίσης και αρκετοί δικηγόροι. Αυτό κυριολεκτικά εξόργισε τους συγγενείς θυμάτων, καθώς ένιωσαν ότι δεν είχε ληφθεί η στοιχειώδης μέριμνα ώστε όλοι να μπορέσουν να μπουν στο δικαστήριο και να αξιώσουν απονομή Δικαιοσύνης για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Έτσι σύσσωμοι οι δικηγόροι της δίκης – δηλαδή και από τα έδρανα της υπεράσπισης και από τα έδρανα της υποστήριξης της κατηγορίας- ζήτησαν τη διεξαγωγή της διαδικασίας σε άλλη αίθουσα κάνοντας λόγο για «φιάσκο». Απείλησαν δε με αποχή από την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ οι οικογένειας των θυμάτων άφησαν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη διαδικασία.

Η πρόεδρος της δίκης αναγκάστηκε τέσσερις φορές να διακόψει χθες τη διαδικασία για να πέσουν οι τόνοι, μέχρι να ανακοινώσει ότι η επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου θα διεξαχθεί την 1η Απριλίου. Τότε το δικαστήριο θα συνεδριάσει και πάλι με ανοιχτό όμως το θέμα της αίθουσας όπου θα διεξαχθεί η δίκη. Ακόμη, στη συνεδρίαση αυτή η πρόεδρος θα επιχειρήσει να νομιμοποιήσει τους συνηγόρους αλλά και να απαντήσει στις ενστάσεις τους για τα ζητήματα ασφάλειας της αίθουσας, τα οποία επίσης έθεσαν. Ενδεικτικά αρκεί να αναφερθεί ότι συνήγοροι ζήτησαν από την έδρα να τους προσκομίσει την έκθεση πυρασφάλειας του χώρου.

Η αίθουσα

Πάντως πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης επιχείρησαν χθες να δώσουν μια πρώτη απάντηση στις αιτιάσεις, επισημαίνοντας ότι η αίθουσα έχει χωρητικότητα 450 θέσεων και τα προβλήματα θα λυθούν μέχρι την επόμενη δικάσιμο.