Αγρίνιο: Συμπλοκή Ρομά στο νοσοκομείο - Ισχυρή αστυνομική δύναμη στο σημείο

Το βράδυ της Κυριακής
Ισχυρή αστυνομική δύναμη βρέθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου το βράδυ της Κυριακής 22/3 λόγω έντασης που δημιουργήθηκε από άτομα Ρομά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, γυναίκα Ρομά μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο Αγρινίου όπου και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της.
Έπειτα, άτομα Ρομά φέρεται να προκάλεσαν αναστάτωση στο πάρκινγκ εξωτερικά του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών με αποτέλεσμα να κληθεί η Αστυνομία στο χώρο προκειμένου να κατευνάσει τα πνεύματα. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν επι τόπου σχεδόν αμέσως μιας και «επιστρατεύτηκαν» οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο γήπεδο του Παναιτωλικού και είχαν αναλάβει τα μέτρα ασφαλείας εκεί.
Πληροφορίες κάνουν λόγο για συμπλοκές μεταξύ διάφορων ομάδων Ρομά, για άγνωστο λόγο. Με την εμφάνιση της Αστυνομίας το επεισόδιο έληξε αμέσως ενώ δεν υπήρξαν προσαγωγές.
