Φρουροί της Επανάστασης: «Έχουμε έτοιμους ένα εκατομμύριο άνδρες που δεν έχουν μπει στον πόλεμο»

Το δικό τους μήνυμα προς τις ΗΠΑ έστειλαν οι Φρουροί της Επανάστασης επισημαίνοντας ότι τα όσα αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι συνωμοσίες του εχθρού.

Οι Φρουροί της Επανάστασης μάλιστα απειλούν ότι θα μπουν στην μάχη του πολέμου στη Μέση Ανατολή ακόμη ένα εκατομμύριο στρατιώτες.

«Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ‘’διαπραγματεύεται’’ με τους άθλιους και παιδοκτόνους επιτιθέμενους με μια επιχείρηση προσανατολισμένη στον αντίκτυπο. Οι κύριες μονάδες μάχης των Φρουρών της Επανάστασης και των Μπάσιτζ ενός Εκατομμυρίου δεν έχουν ακόμη εισέλθει στο πεδίο της μάχης. Η είσοδός τους, εάν χρειαστεί, θα κάνει τη μάχη πιο έντονη και τον κίνδυνο αναπόφευκτο για τους εχθρούς» τονίζουν οι IRGC σε μήνυμά τους πριν από τα μεσάνυχτα.

«Οι συνωμοσίες του εχθρού για να αντισταθμίσουν τις ήττες και να αλλάξουν τις εξισώσεις του πολέμου τις επόμενες ώρες δεν κρύβονται από τα μάτια των Φρουρών της Επανάστασης». Το σοβαρό πλήγμα του Ιράν θα πέσει στους διοικητές, τους δράστες και τους υφισταμένους οποιουδήποτε επιπέδου επιθετικότητας και εγκλήματος σε λιγότερο από μια στιγμή» προσθέτουν χαρακτηριστικά.