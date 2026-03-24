Ομοβροντία πυραύλων στο Ισραήλ από Ιράν και Χεζμπολάχ

Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί στη Βηρυτό
Μαίνεται για 25η ημέρα ο Πόλεμος στη Μέση Ανατολή , με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ να εξαπολύουν ομοβροντία πυραύλων κατά διάφορων πόλεων του Ισραήλ.
Το Τελ Αβίβ ανέφερε και πλήγματα από βόμβες διασποράς οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και τραυματισμούς. Πλήγματα αναφέρθηκαν και σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν.
Την ίδια στιγμή το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει να σφυροκοπά την Τεχεράνη και τη Βηρυτό, προσπαθώντας να αφοπλίσει τόσο τα μέλη της Χεζμπολάχ όσο και το ιρανικό καθεστώς.
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν ενώ η Τεχεράνη τον κατηγορεί για fake news.
Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα έδωσε προθεσμία 5 ημερών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει να υποστηρίζει πως τα Στενά είναι και θα παραμείνουν κλειστά για τους εχθρούς της χώρας.
Πλάνα από την αναχαίτηση ιρανικών πυραύλων κατά τη διάρκεια της νύχτας
Εκρήξεις και καπνοί στο Τελ Αβίβ από αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου
208 παιδιά σκοτώθηκαν στο Ιράν, σύμφωνα με την Τεχεράνη
Το Ισραήλ στοχοποίησε 7 περιοχές στα νότια προάστια της Βηρυτού κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου.
«Εχθρικά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν 7 επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας στα νότια προάστια», αναφέρει το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, προσθέτοντας ότι στοχοποιήθηκαν επτά περιοχές.
Χθες το βράδυ, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επανέλαβαν την προειδοποίηση εκκένωσης για τα νότια προάστια της Βηρυτού, ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ, ενόψει των επιθέσεων στις θέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης.
Το Ιράν εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση από την αρχή του πολέμου
Ήχησαν σειρήνες στη δυτική Γαλιλαία.
Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν το βόρειο, το νότιο και το κεντρικό Ισραήλ.
Ιράν: Χτυπήθηκαν ενεργειακές του εγκαταστάσεις, αντίποινα με πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Ένα κτίριο διοίκησης φυσικού αερίου και μία δομή μείωσης πίεσης αερίου χτυπήθηκαν στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν του Ιράν, τα ξημερώματα της Τρίτης (24.03.2026). Με αντίποινα εναντίον όλων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ισραήλ και στον Περσικό Κόλπο απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης.
Λίγο μετά τα χτυπήματα σε ενεργειακές του εγκαταστάσεις, και όπως προανήγγειλαν οι Φρουροί της Επανάστασης, το Ιράν εξαπέλυε επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, σημαίνοντας συναγερμό στις δύο χώρες.
