Κίνα: Viral το βίντεο με τα επτά σκυλιά που δραπέτευσαν πριν φαγωθούν και περπάτησαν 17 χιλιόμετρα πίσω στα σπίτια τους

Το βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες

Το βίντεο με επτά σκυλιά να ταξιδεύουν μαζί σε μια κεντρική λεωφόρο της Κίνας, αβέβαια για το πού πηγαίνουν, κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων προσπαθούσαν να αντιληφθούν αν είναι αληθινό, ενώ η εφημερίδα South China Morning Post ανέφερε ότι τα επτά σκυλιά που περπατούσαν κατά μήκος μιας πολυσύχναστης εθνικής οδού στο Τσανγκτσούν, στην επαρχία Τζιλίν, εντοπίστηκαν από έναν χρήστη του διαδικτύου με το επώνυμο Λου. Φέρεται να τα είχαν πάρει κλέφτες που δούλευαν για ένα εργοστάσιο κρέατος σκύλων και προσπάθησαν να τα μεταφέρουν με ένα φορτηγό, ωστόσο, τα επτά σκυλιά δραπέτευσαν από το φορτηγό και επέστρεψαν στο σπίτι τους, διανύοντας 17 χιλιόμετρα σε δύο ημέρες.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Dogs stolen for a meat truck in China escaped and walked 17km along a highway back home, led by a corgi. <br><br>The smallest one in the group said follow me and they all made it. <br><br>Protect these dogs at all costs.<a href="https://t.co/k8DI4ctWKG">pic.twitter.com/k8DI4ctWKG</a></p>— Mario Nawfal (@MarioNawfal) <a href="https://twitter.com/MarioNawfal/status/2036318341271527679?ref_src=twsrc%5Etfw">March 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η ομάδα των σκύλων περιελάμβανε ένα γερμανικό ποιμενικό που ήταν τραυματισμένο, ενώ επίσης υπήρχαν κόργκι, γκόλντεν ριτρίβερ, λαμπραντόρ και πεκινέζοι. «Μοιάζουν με μια ομάδα μικρών αδελφών σε κίνδυνο, που κινούνται μαζί – δεν έχουν καμία σχέση με αδέσποτα σκυλιά», δήλωσε ο Λου στην εφημερίδα Dahe Daily. Ο Λου είπε ότι προσπάθησε να βοηθήσει τα σκυλιά αρκετές φορές, θέλοντας να τα οδηγήσει σε ασφαλές μέρος, αλλά τα σκυλιά συνέχιζαν να περπατούν και αγνοούσαν τις προσπάθειές του. Ο Λου μοιράστηκε το βίντεο στο Douyin (κινεζικό social media), προτρέποντας τις αρχές να παρέμβουν. Τα σκυλιά εθεάθησαν να περιπλανιούνται σε κοντινά χωράφια και από άλλους, κατά τη διαδρομή. Καθώς τα βίντεό τους άρχισαν να γίνονται viral στα κινεζικά κοινωνικά μέσα, εθελοντές παρακολούθησαν την πορεία τους και εξασφάλισαν ότι επέστρεψαν ασφαλώς στο σπίτι τους. Η οργάνωση Bitter Coffee Stray Dog Base δήλωσε επίσης ότι τα σκυλιά προέρχονται από το ίδιο χωριό και γνωρίζονται μεταξύ τους, και γι' αυτό παρέμειναν σε αγέλη για δύο ημέρες καθώς επέστρεφαν στο σπίτι. Ένας εθελοντής ισχυρίστηκε ότι άτομα που λειτουργούν κατάστημα κρέατος σκύλου είχαν κλέψει τα σκυλιά, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να δραπέτευσαν από ένα φορτηγό, αν και κανένας μάρτυρας δεν είδε την αναχώρησή τους.

Πηγή φωτογραφίας: mp.weixin.qq.com (Κινεζικό Social Media)