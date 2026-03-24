Μεγάλη συμφωνία στα καλλυντικά: Η Estée Lauder συζητά εξαγορά της ισπανικής Puig

Η Estee Lauder ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες για την εξαγορά της Puig Brands, για μια συμφωνία που θα αλλάξει τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά καλλυντικών.

Εάν οι συνομιλίες για την εξαγορά καταλήξουν επιτυχώς θα δημιουργηθεί ένας γίγαντας στην αγορά καλλυντικών με ετήσιες πωλήσεις περίπου 20 δισ. δολαρίων ενώ θα επηρεαστεί ο ανταγωνισμός σε τοπικές αγορές, όπως και στην Ελλάδα όπου οι δύο εταιρείες έχουν ισχυρή παρουσία.

Οι εταιρείες αρνήθηκαν να δώσουν λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους της συμφωνίας. Οι επενδυτές δεν έδειξαν ικανοποιημένοι από τις πληροφορίες, καθώς η μετοχή της Estée Lauder υποχώρησε κατά περίπου 8% στο κλείσιμο του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Οι μετοχές της Estée Lauder έχουν ενισχυθεί τον τελευταίο χρόνο λόγω της αισιοδοξίας που έχει προκληθεί στο επενδυτικό κοινό για μια στρατηγική ανάκαμψης υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Stephane de la Faverie. Ωστόσο, η πιο πρόσφατη βελτίωση των προβλέψεων της εταιρείας καλλυντικών απογοήτευσε τους επενδυτές. Ο De la Faverie αναγνώρισε ότι «υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει», κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές.

Σημειώνεται ότι η Puig, με έδρα την Ισπανία, έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 9 δισ. ευρώ. Πέρυσι εμφάνισε πωλήσεις περίπου 5 δισ. ευρώ, έχει επίσης υποστεί μεγάλες αλλαγές, ανακοινώνοντας πρόσφατα έναν νέο διευθύνοντα σύμβουλο ενώ και τα κέρδη της δεν ικανοποιούν τους αναλυτές, με αποτέλεσμα να υπάρχει αντίκτυπος στις μετοχές.

Η Estée Lauder διαθέτει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων καλλυντικών, συμπεριλαμβανομένων των La Mer και The Ordinary ενώ η προσθήκη της Puig, η οποία κατέχει μάρκες όπως Byredo και Charlotte Tilbury, πιθανότατα θα εγείρει ερωτήματα από επενδυτές και αναλυτές σχετικά με την ικανότητα της εταιρείας να ενσωματώσει αποτελεσματικά πρόσθετες μάρκες, καθώς βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης.

Ο De la Faverie έχει επικεντρωθεί στη μετατόπιση της λιανικής πώλησης των επωνυμιών της εταιρείας σε διαδικτυακά κανάλια ταχύτερης ανάπτυξης, όπως το Amazon.com, τα οποία η εταιρεία απέφευγε για χρόνια λόγω ανησυχιών ότι αυτό θα έπληττε την υψηλή της φήμη. Η εταιρεία πουλάει επίσης προϊόντα και πιο προσιτών τιμών, εν μέρει για να προσελκύσει μια νεότερη γενιά αγοραστών.