Παράταση εγγραφών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία

Σχετικά με τις εγγραφές στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά το υπουργείο Παιδείας έχει δώσει στη δημοσιότητα και τις πλατφόρμες
Παρατείνεται η προθεσμία εγγραφής σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έως την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, για το ερχόμενο σχολικό έτος 2026-2027.
Τα παραπάνω έκανε γνωστά νωρίτερα σήμερα, Τρίτη (24.03.2026), το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της χώρας.
Η παράταση κρίθηκε αναγκαία ώστε να διευκολυνθούν όσοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να διασφαλιστεί η ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις εγγραφών πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας, οι γονείς και κηδεμόνες, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNet, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω των ειδικών πλατφορμών:
«Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο»: https://proti-eggrafi.services.gov.gr
«Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού»: https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr