Έτσι δρούσε το κύκλωμα εξαπάτησης του ΕΦΚΑ: Μοντέλο, TikToker και πρώην παίκτης reality μεταξύ των κατηγορούμενων

Μία ετερόκλητη ομάδα αποτελούμενη από λογιστές, μοντέλα, πρώην παίκτες reality και επιχειρηματίες από τον χώρο της εστίασης, συνθέτουν το «κύκλωμα του ΦΠΑ και του ΕΦΚΑ».

Όλοι τους κατηγορούνται ότι έστηναν εικονικές εταιρείες, έκαναν εικονικές προσλήψεις υπαλλήλων, συναλλαγές μέσω εικονικών τιμολογίων και εισέπρατταν ΦΠΑ αξία εκατομμυρίων ευρώ.

Συνολικά κατηγορούνται 40 άτομα για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, ενώ ήδη έχουν συλληφθεί 22. Το κέρδος από τις παράνομες δραστηριότητες του κυκλώματος, αγγίζει τα 32 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των ανθρώπων που κατηγορούνται είναι γνωστό μοντέλο που διατηρούσε κατάστημα εστίασης το οποίο έχει κλείσει και είχε συναλλαγές με τις συγκεκριμένες εταιρείες.

Μερικοί από τους υπόλοιπους κατηγορούμενος είναι και TikΤoker με επιχειρηματική δράση, πρώην παίκτης Reality Show με κατάστημα εστίασης, επιχειρηματίας με καταστήματα μασάζ, γνωστό πρόσωπο με νυχτερινά κέντρα στο Περιστέρι, ιδιοκτήτης μπαρ στο Βύρωνα, ιδιοκτήτης ψητοπωλείου στο Μοναστηράκι αλλά και ένας γνωστός επιχειρηματίας νυχτερινού κέντρο στην οδό Πειραιώς.

Οι αχυράνθρωποι

Σύμφωνα με την αστυνομία και την πολύμηνη έρευνα, το κύκλωμα είχε ως πρωταγωνιστές λογιστές και ξεκίνησε τη δράση του το 2018. Για να μην μπορούν να εντοπιστούν από τις αρχές, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε δεκάδες αχυρανθρώπους για να στήσει ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών πού είχαν μηδενικό κύκλο εργασιών όμως φαίνεται να έκοβαν τιμολόγια μεταξύ τους στόχος με εισπράττουν ΦΠΑ που ποτέ δεν κατέβαλαν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Προκειμένου να παρουσιάζουν κύκλο εργασιών και έξοδα, προσέλαβαν δεκάδες εργαζόμενους τους οποίους δήλωναν στον ΕΦΚΑ όμως δεν κατέβαλαν ποτέ ασφαλιστικές εισφορές, προκαλώντας ζημιά που αγγίζει τα 22 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό ήταν και το λάθος τους καθώς όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες άρχισαν να ερευνούν το τι κρύβεται πίσω από τις συγκεκριμένες εταιρείες -που δεν καταβάλουν τα ένσημα των εκατομμυρίων ευρώ-, άρχισαν να πέφτουν πάνω σε εικονικές εταιρείες.

Οι συναλλαγές που φέρεται να έκαναν μεταξύ τους ήταν καθαρά εικονικές. Η επιστροφή μέσω εικονικών τιμολογίων ΦΠΑ υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες της οικονομικής αστυνομίας του ελληνικού FBI βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ενώ η υπόθεση αξιολογείται ως ιδιαίτερα σοβαρή.

Οι 22 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.

