Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής Πάτρας στη ΔΕΕΠ

Σε ανακοίνωσή απάντηση στη ΔΕΕΠ η Δημοτική Αρχή Πάτρας αναφέρει:

"Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας μάλλον κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια, στο σημερινό της δημοσίευμα για τον ψηφιακό κόμβο επιδόσεων των υπηρεσιών των ΟΤΑ, στον οποίο δεν έχει εγγραφεί ο Δήμος. Λογικό να υπερασπίζονται τις επιλογές της κυβέρνησης και τους τρόπους που εφευρίσκει για να υλοποιήσει την αντιλαϊκή πολιτική της, αλλά ας μην παίζουν με τη νοημοσύνη του πατραϊκού λαού.



Η Δημοτική Αρχή αξιολογείται καθημερινά από τους δημότες της Πάτρας και όλοι ξέρουν πολύ καλά πως αυτό που λείπει από τις υπηρεσίες των Δήμων είναι οι εργαζόμενοι για την επαρκή στελέχωσή τους και η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, τα οποία διαχρονικά οι κυβερνήσεις αρνούνται. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορούν οι εργαζόμενοι και οι υπηρεσίες των Δήμων να ανταποκρίνονται στις πραγματικές καθημερινές ανάγκες του λαού.



Όσο για το γνωστό αφήγημα της διαφάνειας το θεωρούμε αστείο, όταν τα σκάνδαλα σκάνε σαν βαρελότα, το ένα μετά το άλλο, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον ομοτράπεζό τους και συνυπογράφοντα εις βάρος των εργαζομένων εργατοπατέρα της ΓΣΕΕ και πολλά άλλα.



Τους συμβουλεύουμε «στο σπίτι του κρεμασμένου να μη μιλάνε για σκοινί»!"