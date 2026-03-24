Λέσβος: Συνεχείς έλεγχοι για τον αφθώδη πυρετό - Πέντε πλέον τα κρούσματα

Επτά είναι οι εκτροφές στην περιοχή της Πελόπης με κρούσματα αφθώδους πυρετού.

Σύμφωνα με το ertnews.gr πρόκειται για εκτροφές που βρίσκονται σε απόσταση 200 – 300 μέτρων από την εκτροφή που επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα στις 16 του μήνα.

Την ίδια ώρα, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ρυθμίζεται το θέμα της παραλαβής και πληρωμής του γάλακτος βάσει τιμολογίων από τα τυροκομεία. Η απόφαση αυτή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης φέρνει ανακούφιση στους κτηνοτρόφους της Λέσβου, καθώς θα μπορούν να παραδίδουν το γάλα στα παραληπτήρια και θα αγοράζουν ζωοτροφές.

Το πρωί δύο στρατιωτικοί κτηνίατροι παρουσιάστηκαν στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα συνοδεύσουν τους εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων στην επίσκεψή τους την Πέμπτη στις ζώνες επιτήρησης του νησιού.

Τρία νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι η Διεύθυνση του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών επιβεβαίωσε 3 νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

Συγκεκριμένα, κηρύχτηκαν μολυσμένες μία εκτροφή προβάτων, μία εκτροφή βοοειδών και τρεις συστεγαζόμενες εκτροφές προβάτων. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 5 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 7 εκτροφές.

Κατόπιν της εργαστηριακής επιβεβαίωσης των κρουσμάτων, αποφασίστηκε η άμεση θανάτωση όλων των ζώων των μολυσμένων εκτροφών, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά του ιού, όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2020/687.

Στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις εφαρμόζονται τα εξής μέτρα:

Θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών της εκμετάλλευσης και καταστροφή των πτωμάτων.

Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων, των γύρω χώρων, των οχημάτων μεταφοράς ζώων, πτωμάτων, υλικών κ.λπ. καθώς και κάθε υλικού που μπορεί να έχει μολυνθεί.

Όλα τα αποθέματα (γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, κρέατος, προϊόντων με βάση το κρέας, σφαγίων, σπέρματος, εμβρύων, ωαρίων, προβιών και δερμάτων, ερίου, κόπρου, υγρής κόπρου, στρωμνής καθώς και ζωοτροφών) στην εκμετάλλευση απομονώνονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία καταστροφής του αφθώδους πυρετού.

Γύρω από τις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις έχει οριστεί ζώνη προστασίας 3 χιλιομέτρων, στην οποία εφαρμόζονται τα εξής μέτρα: