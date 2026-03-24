Fuel Pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις - Τα ποσά, οι δικαιούχοι και oι αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα

«Στόχος για το νέο Fuel Pass είναι να ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων εντός της ερχόμενης εβδομάδας και να δοθεί η επιδότηση πριν από τα μέσα του μήνα», όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς κατά την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο ίδιος περιέγραψε τις κατηγορίες των δικαιούχων και τα ποσά που προβλέπεται να δοθούν.

Δικαιούχοι

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στα 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Είναι τα διευρυμένα όρια που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα και για το «Σπίτι μου 2».

Επιδότηση

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας στο κινητό, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τα ταξί. Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του. Είναι μικρότερο το ποσό εάν διαλέξει κανείς IBAN και υψηλότερο εάν πάρει κανείς ψηφιακή κάρτα.

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώσει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επι του οποίου θα πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης. Κάθε όχημα θα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο θα μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, όπως είχε γίνει και στα προηγούμενα fuel pass.

Ποσά επιδότησης

Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα είναι προσαυξημένο κατά 10 ευρώ. Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή είναι 50 ευρώ για το δίμηνο με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (40 ευρώ χωρίς κάρτα).

Για πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή η επιδότηση ανέρχεται σε 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας και 50 ευρώ χωρίς κάρτα.

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας, στα 25 ευρώ χωρίς κάρτα στην ηπειρωτική χώρα.

35 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας 30 ευρώ χωρίς κάρτα σε νησιωτική περιοχή

Ο Θάνος Πετραλιάς συνέχισε λέγοντας πως «τα 50 ευρώ αντιστοιχούν σε περίπου 36 λεπτά το λίτρο επιδότηση για την ηπειρωτική Ελλάδα και τα 60 ευρώ αντιστοιχούν σε 43 λεπτά το λίτρο επιδότηση για τη νησιωτική Ελλάδα.

«To fuel pass θα δοθεί σε όλα τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης ανεξαρτήτως εάν χρησιμοποιείται αμόλυβδη η diesel, λαμβάνοντας υπόψη και ότι το diesel έχει αυξηθεί περισσότερο από την αμόλυβδη» συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Το κόστος υπολογίζεται στα 130 εκατ. ευρώ για το δίμηνο. Να υπενθυμίσω ότι στα προηγούμενα Fuel Pass που είχαν δοθεί για τρίμηνο, στο πρώτο είχαμε δώσει 45 ευρώ το τρίμηνο και στο δεύτερο διευρύνθηκε στα 80 ευρώ το τρίμηνο. Τώρα είναι 50 ευρώ το δίμηνο. Αρα είναι το διευρυμένo Fuel Pass, είναι για 2 μήνες και αντιστοιχεί σε 36 λεπτά το λίτρο» σημείωσε.