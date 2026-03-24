25η Μαρτίου 2026: «Αλμυρός» ο μπακαλιάρος - Ταβέρνα ή σπίτι; - Σύγκριση τιμών

Η ακρίβεια φαίνεται πως καλά κρατεί, καθώς κάνει φέτος πιο «αλμυρό» το παραδοσιακό έδεσμα της ημέρας του Ευαγγελισμού, τον παστό μπακαλιάρο για τους καταναλωτές κατά την 25η Μαρτίου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η τιμή του είναι ανεβασμένη τόσο στην Βαρβάκειο Αγορά και σε σούπερ μάρκετ όσο και στο να τον απολαύσει κάποιος σε ταβέρνα ή σε εστιατόριο.

Οι τιμές στους κατεψυγμένους μπακαλιάρους είναι γενικά αυξημένες από 10% έως και 15% σε σχέση με πέρυσι, εκτός από τους φρέσκους που δεν έχουν καμία μεταβολή στην τιμή, διότι αυτοί δημοπρατούνται, τονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Ιχθυοπωλών Βαρβακείου Αγοράς,Γεράσιμος Μανταλβάνος στο enikonomia.gr.

Οι τιμές διαφόρων ειδών μπακαλιάρου διαμορφώνονται ως εξής:

Φρέσκος μπακαλιάρος εισαγόμενος: Η τιμή του κυμαίνεται φέτος από 9 έως και 13 ευρώτο κιλό. Το ίδιο κόστιζε και πέρυσι.

Κατεψυγμένος μπακαλιάρος (λινγκ) φιλέτο, ξαλμυρισμένος: Φέτος πωλείται στα 6 ευρώ το κιλό από 5,50 ευρώ που ήταν η τιμή του το 2025.

Γνήσιος μπακαλιάρος (cod): Φέτος, η τιμή πώλησης του είναι στα 10 ευρώ το κιλό από 8 με 9 ευρώ το κιλό που ήταν πέρυσι.

Φρέσκος ελληνικός μπακαλιάρος: Φέτος κοστίζει όσο και πέρυσι, από 15 έως και 20 ευρώ το κιλό.

Παστός μπακαλιάρος με κόκκαλο (λινγκ) Ισλανδίας: Η τιμή του φέτος είναι στα 16,80 ευρώ το κιλό από περίπου 15 ευρώ το κιλό που ήταν πέρυσι. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο ότι υπάρχει έλλειψη στην αγορά.

Γνήσιος μπακαλιάρος Ισλανδίας (cod) με κόκκαλο: Φέτος κοστίζει 21,80 ευρώ από 20 ευρώ που πωλούνταν το 2025.

Παστός μπακαλιάρος φιλέτο χωρίς κόκκαλο Φιλανδίας: Η τιμή του ανέρχεται στα 26,80 ευρώ από 25 ευρώ που ήταν πέρυσι.

Ακόμη ο κ. Μανταλβάνος εκτιμά πως οι τιμές στα διάφορα είδη μπακαλιάρου δεν προβλέπεται να αλλάξουν έως την Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026 στη Βαρβάκειο Αγορά καθώς μέχρι στιγμής έχει πολλή δουλειά. Ωστόσο διευκρινίζει πως, εάν οι άνθρωποι της αγοράς δεν έχουν ξεπουλήσει ολόκληρο το εμπόρευμα τις ημέρες αυτές, τότε θα μειώσουν την τιμή του μπακαλιάρου το μεσημέρι της Τρίτης, 24 Μαρτίου.

Τα σούπερ μάρκετ

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος αναφέρει στο enikonomia.gr πως η αρχική τιμή του κιλού του χονδρού υγράλατου μπακαλιάρου Νορβηγίας σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ παρουσιάζει φέτος μια αύξηση της τάξεως του 39,31% σε σχέση με πέρυσι καθώς διαμορφώνεται στα 19,49 ευρώ από 13,99 ευρώ που ήταν το 2025.

Αλλά και η αρχική τιμή ανά κιλό για το υγράλατο φιλέτο Νορβηγίας (λίνγκ) είναι αυξημένη σήμερα κατά 27,26% καθώς αγγίζει τα 16,48 ευρώ από 12,95 ευρώ που ήταν πέρυσι, συμπληρώνει και τονίζει πως σε ορισμένες αγορές, η τιμή του παστού μπακαλιάρου φθάνει έως και τα 28 ευρώ το κιλό .

Μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ μπορεί να κάνουν προσφορές στον μπακαλιάρο είτε αύριο, Δευτέρα είτε την Τρίτη εάν έχουν μεγάλο απόθεμα, σημειώνει μεταξύ άλλων.

Το φαγητό σε ταβέρνα

Ακόμη πιο «βαθιά το χέρι» στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν οι καταναλωτές εάν επιλέξουν την 25η Μαρτίου να φάνε μπακαλιάρο ή κάποια από τα θαλασσινά εδέσματα σε ταβέρνα.

Τα κατεψυγμένα

Στις τιμές του μπακαλιάρου και των κατεψυγμένων θαλασσινών αναφέρεται ο υπεύθυνος γνωστής αλυσίδας μεζεδοπωλείων Αττικής που είναι εξειδικευμένη σε θαλασσινά. Αναλυτικά:

Μερίδα μπακαλιάρος παστός με σκορδαλιά: Η τιμή της ανέρχεται στα 10 ευρώ από 9 ευρώ που ήταν το 2025.

Μερίδα καλαμαράκια κατεψυγμένα: Φέτος κοστίζει 9 ευρώ, ενώ πέρυσι η τιμή της ήταν 8 ευρώ.

Μερίδα χταποδάκι κατεψυγμένο: Στα 15 ευρώ διαμορφώνεται φέτος η τιμή από 14 ευρώ που ήταν πέρυσι.

Παντζάρια: Η τιμή παραμένει φέτος στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, στα 5 ευρώ.

Σαλάτα θαλασσινών: Αυτή κοστίζει όσο και πέρυσι, 12 ευρώ.

Γαριδομακαρονάδα: Στα 13 ευρώ ανέρχεται φέτος η τιμή της από 12 ευρώ που ήταν το 2025.

Γαρίδες ψητές κατεψυγμένες. Κοστίζουν όσο και πέρυσι, 12 ευρώ.

Γαρίδες τηγανητές κατεψυγμένες: Η τιμή τους παραμένει στα 10 ευρώ, δηλαδή όσο ήταν και πέρυσι.

Καραβιδόψιχα: Η τιμή φέτος διαμορφώνεται στα 14 ευρώ από 13 ευρώ.

Αναφέρει πως μια τετραμελής οικογένεια που θα απολαύσει την ημέρα αυτή παστό μπακαλιάρο ή διάφορα καταψυγμένα θαλασσινά εδέσματα σε ταβέρνα θα πληρώσει κατά μέσο όρο 72 ευρώ (18 ευρώ το άτομο Χ 4 άτομα) από 68 ευρώ (17 ευρώ το άτομο Χ4 άτομα) κατά μέσο όρο που έδωσε πέρυσι. Δηλαδή υπάρχει περίπου μια αύξηση της τάξεως του 5,9% στο κόστος του τραπεζιού.

Τα φρέσκα

Για το πώς διαμορφώνoνται κατά μέσο όρο γενικά οι τιμές στον παστό μπακαλιάρο και στα φρέσκα θαλασσινά εδέσματα σε ταβέρνες και σε εστιατόρια κατά την 25η Μαρτίου μιλούν παράγοντες της αγοράς. Ειδικότερα: