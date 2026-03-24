Μέση Ανατολή: Το Ιράν χρεώνει 2 εκατ. την «ασφαλή διέλευση» από τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ και Ιράν στέλνουν αντικρουόμενα μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει λόγο για «παραγωγικές συνομιλίες» και την Τεχεράνη να διαψεύδει.

Σήμερα συμπληρώνεται η 25η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή , με το Ιράν να βάλλει κατά Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ και το Ισραήλ να σφυροκοπά τη Βηρυτό.

18:41

Τουρκία: Ο υπουργός Ενέργειας διαψεύδει διακοπή ροής φυσικού αερίου από το Ιράν

Η τουρκική κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί διακοπής ροής φυσικού αερίου από το Ιράν, επιχειρώντας να στείλει μήνυμα σταθερότητας στην αγορά και στους καταναλωτές.

Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ απάντησε στους ισχυρισμούς, που είχε προβάλει νωρίτερα το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg, ότι η ροή φυσικού αερίου προς την Τουρκία είχε διακοπεί μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν.

Ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία διακοπή στις προμήθειες φυσικού αερίου από το Ιράν και ότι τα τρέχοντα επίπεδα αποθήκευσης ήταν επαρκή για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού.



18:32

Το Ιράν χρεώνει έως και 2 εκατ. δολάρια τα πλοία για να περάσουν με ασφάλεια τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν έχει αρχίσει να χρεώνει τέλη διέλευσης σε ορισμένα εμπορικά πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, το Ιράν απαιτεί έως και 2 εκατ. δολάρια για κάθε πλοίο, δημιουργώντας άτυπα διόδια.

18:24

Νέα επίθεση Ερντογάν σε Νετανιάχου

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόνισε σε σημερινές του δηλώσεις ότι η Αγκυρα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Τούρκος πρόεδρος επιτέθηκε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λέγοντας ότι ξεκίνησε τον πόλεμο για λόγους «πολιτικής επιβίωσης».

18:06

CNN: Ιρανική πηγή επιβεβαίωσε επαφές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης

Μια ιρανική πηγή δήλωσε στο CNN την Τρίτη ότι υπήρξε «επικοινωνία» μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τεχεράνης και ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να ακούσει συγκεκριμένες προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Υπήρξε επικοινωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον, τις τελευταίες ημέρες, αλλά τίποτα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο των πλήρων διαπραγματεύσεων», ανέφερε η πηγή. «Εχουν ληφθεί μηνύματα μέσω διαφόρων μεσαζόντων για να διαπιστωθεί εάν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου».

17:41

Λίβανος: Αναχαιτίστηκε ιρανικός πύραυλος

Μια σειρά εκρήξεων συγκλόνισε σήμερα περιοχές στα βόρεια της Βηρυτού, σύμφωνα με κατοίκους και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δύο πηγές ασφαλείας του Λιβάνου αναφέρουν ότι ένας ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε πάνω από τον εναέριο χώρο της χώρας, προσθέτοντας ότι ένα «ξένο πολεμικό πλοίο» προχώρησε στην κατάρριψή του.

17:09

Bloomberg: Τα κράτη του Κόλπου «ζυγίζουν» τις στρατιωτικές τους επιλογές απέναντι στο Ιράν

«Τα μεγαλύτερα γειτονικά κράτη του Ιράν στον Κόλπο εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ και ενδέχεται να εξωθηθούν σε αυτόν, εάν η Τεχεράνη πλήξει κρίσιμες υποδομές τους».

17:02

Τρεις τραυματίες στο Ισραήλ από ιρανικές επιθέσεις

Ενας άνδρας, μία γυναίκα και ένα βρέφος τραυματίστηκαν σήμερα το μεσημέρι στο νότιο Ισραήλ ύστερα από νέες ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις, τόνισαν ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης.

Ομάδες διάσωσης «παρέχουν ιατρική περίθαλψη σε έναν άνδρα περίπου 40 ετών με τραύματα στα άκρα στο νοσοκομείο Σορόκα στην Μπερσέβα, μια μεγάλη πόλη στην έρημο Νεγκέβ στο νότιο Ισραήλ, καθώς και σε μια 26χρονη γυναίκα και ένα βρέφος περίπου δύο μηνών, και οι δύο με ελαφρά τραύματα», σύμφωνα με ανακοίνωση του Magen David Adom, του ισραηλινού αντιστοίχου του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τόνισαν ότι οι τρεις τραυματίες είναι Βεδουίνοι.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι θραύσματα έπεσαν στην περιοχή μετά την αναχαίτιση ενός ή περισσότερων πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

16:58

Μπαχρέιν: Ενας νεκρός και αρκετοί τραυματίες σε ιρανική πυραυλική επίθεση

Ενας Μαροκινός πολιτικός υπάλληλος που εργαζόταν για τον στρατό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σκοτώθηκε σε ιρανική πυραυλική επίθεση στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Αμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πέντε άλλα άτομα που εργάζονταν για το υπουργείο Αμυνας των ΗΑΕ τραυματίστηκαν επίσης, τόνισε το υπουργείο, χωρίς να διευκρινίσει αν οι τραυματίες ήταν στρατιώτες.

Το υπουργείο Αμυνας του Μπαχρέιν ανακοίνωσε νωρίτερα τον θάνατο ενός στρατιωτικού των ΗΑΕ που σκοτώθηκε κατά την απόκρουση ιρανικής επίθεσης.

Κανένα από τα δύο υπουργεία δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επίθεση ή την τοποθεσία της.

16:33

Η QatarEnergy κήρυξε ανωτέρα βία για προμήθειες LNG

Η QatarEnergy κήρυξε την Τρίτη ανωτέρα βία για ορισμένα μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας LNG, όπως μετέδωσε το Reuters.

Οι συμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν προμήθειες προς πελάτες στην Ιταλία, το Βέλγιο, τη Νότια Κορέα και την Κίνα.