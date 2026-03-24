Δίκη Τεμπών: Θέσεις μόνο για δικηγόρους και κατηγορούμενους στην κύρια δικαστική αίθουσα

Εν μέσω των έντονων αντιδράσεων που προκλήθηκαν για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, ο Άρειος Πάγος με μια μακροσκελή ανακοίνωση παίρνει σαφή θέση για την επιλογή της αίθουσας, τονίζοντας ότι κανένας δεν μπορεί να ανακόψει το έργο της Δικαιοσύνης.

Ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και εκπρόσωπος Τύπου του Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, παρενέβη με ανακοίνωση στην οποία τονίζει μεταξύ άλλων ότι η δίκη πρέπει να διεξαχθεί, ενώ παράλληλα ασκεί κριτική σε διαδίκους για προσπάθεια καθυστέρησης της διαδικασίας.

«Το γεγονός ότι ορισμένοι καταγγέλλοντες την καθυστέρηση της δίκης, ήταν ταυτόχρονα και οι προκαλούντες αυτή, δεν αποτελεί σύμπτωση. Ήδη τις τελευταίες εβδομάδες στα Δικαστήρια της Λάρισας έχουν καταγραφεί ακραία παράνομες συμπεριφορές «ενδιαφερομένων» οι οποίες είχαν στόχο να καταστεί ανέφικτη η εκδίκαση της υπόθεσης», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Το ανώτατο δικαστήριο αποσαφηνίζει ότι με υπουργική απόφαση και συνακόλουθη απόφαση του Εφετείου Λάρισας ορίστηκε ως χώρος διεξαγωγής το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Γεωπονικής, χωρίς να υπάρξουν αντιρρήσεις από τους διαδίκους ως προς τη χωρητικότητα. Ο Άρειος Πάγος επίσης υπενθυμίζει, ότι με προηγούμενη απόφασή του είχε απορρίψει το αίτημα συγγενών θυμάτων για μεταφορά της δίκης σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.

«Πρέπει να καταστεί κατανοητό ότι η απαίτηση της Κοινωνίας είναι η δίκη των Τεμπών να ξεκινήσει, να διεξαχθεί και να καταλήξει στην απόδοση ευθυνών σε εκείνους που τους ανήκουν. Σε αυτή τη δίκη θα εξετασθούν όλα από την αρχή και η κατάληξη θα είναι η δικαστική ετυμηγορία και μόνον αυτή. Το έργο της Δικαιοσύνης δεν μπορεί κανένας να το ανακόψει, επώνυμος και ανώνυμος», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Τι θα αλλάξει την 1η Απριλίου

Το στοίχημα για τη δικαιοσύνη είναι πώς θα διεξαχθεί η διαδικασία την επόμενη Τετάρτη. Την 1η Απριλίου, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη ταξιθεσία, δηλαδή να δοθεί προτεραιότητα στην είσοδο των κατηγορουμένων, φυσικά των δικηγόρων, οι οποίοι υπολογίζονται σε περίπου 250.

Αυτό που θα αλλάξει προκειμένου να υπάρχει μία ευταξία «είναι η εφαρμογή του νόμου ότι στην αίθουσα, την κυρίως αίθουσα μπαίνουν οι δικαστές, οι κατηγορούμενοι, αν προσέλθουν και εάν δεν προσέλθουν οι θέσεις τους και αυτές είναι διαθέσιμες και οι δικηγόροι και ότι τμήμα από συγγενείς μπορεί να μπει. Για τους υπόλοιπους θα λειτουργεί άλλη αίθουσα δίπλα με τις μεγάλες οθόνες, όπου η δυνατότητα να παρακολουθείς τη δίκη και να ακούς είναι πολύ καλύτερη».

Ο κόσμος να γνωρίζει ότι το κτήριο το οποίο διαμορφώσαμε είναι 1000 τμ με την προσθήκη ενός κοντέινερ έξω για δημοσιογράφους είναι 1150τμ. Η διαμόρφωση περιλαμβάνει την κυρίως αίθουσα του Δικαστηρίου, την δεύτερη αίθουσα ακροατήριου, αίθουσα διασκέψεων δικαστών, αίθουσα δικηγόρων μαρτύρων, της αστυνομίας των δημοσιογράφων. Μια οργανωμένη κατάσταση που στην έκταση αυτή δεν υπάρχει αλλού στην Ελλάδα, είπε ο κ. Φλωρίδης.

Προφανώς από αυτό που είδαμε εχθές η αίθουσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο οι υπεύθυνοι να λυθεί το πρόβλημα, σημείωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πως «αναμφίβολα έγινε προετοιμασία της αίθουσας και αναμφίβολα επίσης δεν έγινε σωστή διαχείριση ως προς την προτεραιότητα πρόσβασης στην αίθουσα. Μετά από όλα όσα έχουν γίνει, θα έπρεπε να είμαστε όχι μόνο ανάλγητοι αλλά εκτός πραγματικότητας και πολιτικά ανόητοι αν δεν θέλαμε να προχωρήσει η δίκη και να τιμωρηθούν εκείνοι που πρέπει».

Για τραγική εικόνα έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. «Είναι αδιανόητο, είναι απαράδεκτο να έχει δοθεί 1,5 εκ. € και να έχουμε αυτή την εικόνα. Ο κ. Φλωρίδης πρέπει να παραιτηθεί», είπε ο Παύλος Χρηστίδης.

«Ξέρουμε ότι ο κ. Φλωρίδης μπορεί να πει οτιδήποτε για να δικαιολογήσει την ανεπάρκειά του. Ξέρουμε, ακόμη καλύτερα, γιατί το έχει αποδείξει επανειλημμένα, ότι δεν αναλαμβάνει ποτέ καμιά από τις ευθύνες που του αναλογούν», σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος από την πλευρά του τόνισε: «Ακατάλληλος ο χώρος. Δεν μπορεί να είναι στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες μέσα εκεί. Εμείς βλέπουμε το ζήτημα ως συνέχεια, ως το ξεδίπλωμα μιας διαδικασίας που έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή του εγκλήματος, της διαδικασίας συγκάλυψης».

«Η κυβέρνηση επιχειρεί με κάθε τρόπο να μπαζώσει το έγκλημα των Τεμπών, δημιουργώντας ακόμα και άθλιες συνθήκες διεξαγωγής της δίκης», είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

Στο Εφετείο μαζί με τους γονείς της Αναστασίας Παπαγγελή που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών βρέθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο πλαίσιο της έρευνας για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, η οποία έχει ολοκληρωθεί. «Εμείς περιμένουμε ακόμη να συσχετιστούν τα στοιχεία αυτού του εγκλήματος με όλα όσα βρίσκονται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη Λάρισα. Η υπόθεση είναι ενιαία. Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά», είπε χαρακτηριστικά.

«Μία πολύ κρίσιμη δικαστική ημέρα ξεκίνησε χθες για την υπόθεση των Τεμπών. Και βέβαια δεν πληρούσε καμία προϋπόθεση. Είναι μία δίκη εξαιρετικά πολύ υψηλού κοινωνικού ενδιαφέροντος. Γιατί ακριβώς εκδικάζεται. Δικάζεται η διαφθορά, η διαπλοκή», είπε από την πλευρά του ο πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή.