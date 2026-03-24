Ελεύθερος με όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης - “Διασύρομαι λόγω της επιτυχίας μου”

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια με σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου εισαγγελέα ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης.

Του επιβλήθηκε εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εγγυοδοσία 50.000 ευρώ και απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος γκαλερίστας υποστήριξε: «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Όσον αφορά τους πίνακες ήταν παμπάλαια κειμήλια που ήταν εκεί από την εποχή του πατέρα μου. Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς ουδέποτε υπήρξε πρόθεση να πουληθεί πίνακας που ήταν πλαστός. Ήταν παρατημένοι πίνακες εδώ και δεκαετίες».

Και πρόσθεσε: «Η διαδικασία του ελέγχου έγινε μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα από την υπάλληλο της πινακοθήκης πράγμα πρακτικά αδύνατο. Προσβάλλει την τέχνη. Είμαι 35 χρόνια επαγγελματίας. Τα χρήματα μου δικαιολογούνται απόλυτα. Έχω τρία διαφορετικά καταστήματα και διασύρομαι στα κανάλια λόγω της επιτυχίας μου. Για το ευαγγέλιο το έλαβα από ιδιώτη αλλοδαπό στέλεχος εταιρίας και προσκόμισα έγγραφα. Σας καλώ να τα διερευνήσετε. Κάλεσα ο ίδιος την αρχαιολογία προκειμένου να ελεγχθεί».

Του επιτρέπεται η ενασχόληση με πίνακες

Στον Γιώργο Τσαγκαράκη επιτρέπεται η ενασχόληση με πίνακες μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας.

Ελεύθερη -χωρίς όρους- αφέθηκε και υπάλληλός του που κατηγορείται για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.