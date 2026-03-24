Ελευσίνα: Ακούστηκε ο ύμνος της Χούντας σε κατάθεση στεφάνων για την 25η Μαρτίου

Απίστευτο περιστατικό στην Ελευσίνα κατά την διάρκεια της τελετής κατάθεσης στεφάνων για την 25η Μαρτίου, καθώς από τα μεγάφωνα ακούστηκε ο ύμνος της Χούντας.

Συγκεκριμένα την στιγμή της κατάθεσης στεφάνων για την Εθνικό Εορτή της 25ης Μαρτίου στην Πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα, από τα μεγάφωνα ακούστηκε ο ύμνος της χούντας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των παρευρισκόμενων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Ελευσίνας χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το περιστατικό και έκανε γνωστό πως έχουν ζητηθεί διευθύνσεις από την εταιρεία που είχε αναλάβει την οπτικοακουστική κάλυψη της εκδήλωσης.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ελευσίνας αναφέρει τα εξής: «Το απαράδεκτο γεγονός, κατά τη διάρκεια της σημερινής τελετής κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, το σύντομο έστω απόσπασμα χουντικού ύμνου που ακούστηκε, καταδικάζεται απερίφραστα από τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή.

Ανεξάρτητα από τις όποιες εξηγήσεις της εταιρείας για την τεχνική διοργάνωση της εκδήλωσης, που έφερε και την ευθύνη της μετάδοσης εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας έστω και αν έγκαιρα διακόπηκε η μετάδοση από τους παρόντες στην αρχή της τελετής.

Ο Δήμαρχος εγγράφως έχει ήδη ζητήσει εξηγήσεις από τους υπεύθυνους της εταιρείας, η οποία έχει την ευθύνη της οπτικοακουστική κάλυψης της εκδήλωσης».



