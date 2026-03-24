Εκδηλώσεις Μνήμης για την Επανάσταση του 1821 στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων - ΦΩΤΟ

Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων οι εκδηλώσεις μνήμης για την Επανάσταση του 1821, με τη συμμετοχή πολιτών, μαθητών και αθλητών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την άφιξη των δαφνοδρόμων από τη Μονή Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων, ενώ ακολούθησε η κατάθεση στεφάνου και η επιμνημόσυνη δέηση. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Πατρών, Σταύρος Σταυρόπουλος.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του Παλαιών Πατρών Γερμανού, τηρήθηκε σιγή ενός λεπτού και ακολούθησε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την απονομή μεταλλίων και διπλωμάτων στους αθλητές και τους μαθητές που συμμετείχαν στη δαφνοδρομία Καλάβρυτα – Χαλανδρίτσα – Πάτρα, σε κλίμα τιμής και συγκίνησης.