Σελίν Ντιόν, Παρίσι: «Σεισμός» με το συναυλιακό της comeback, οι αφίσες στους δρόμους

Μετά την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, επιβεβαιώθηκαν δυο εμφανίσεις της στην Paris La Défense Arena το φετινό φθινόπωρο
Δυναμική επιστροφή στα live ετοιμάζει η super star με τη «μαγική» φωνή Σελίν Ντιόν.
Μόλις «αποκαλύφθηκαν» τα πόστερ με τίτλους των πιο κοσμαγάπητων τραγουδιών της στους δρόμους του Παρισιού, προαναγγέλοντας την άφιξή της και αναστατώνοντας αυτόματα τα διεθνή media.
Η 57χρονη ντίβα του αξεπέραστου σάουντρακ του «Τιτανικού», «My Heart Will Go On» είχε πραγματοποιήσει το Μάρτιο του 2020 το τελευταίο της κονσέρτο στη γαλλική πρωτεύουσα, ενώ το 2024 τα πλήθη ρίγησαν με την ερμηνεία του «Hymne à L’Amour» της Εντιθ Πιαφ στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.
Η Ντιόν, μια από τις εμπορικότερες τραγουδίστριες όλων εποχών, ήθελε και παλιότερα να συναντηθεί με το παριζιάνικο κοινό που τη λατρεύει αλλά δεν το κατόρθωσε. Η Courage World Tour της είχε αναβληθεί λόγω covid έξι χρόνια πριν, ενώ και το 2022 πάλι ακύρωσε τον ερχομό της εξαιτίας της κλονισμένης νευρολογικά υγείας της.
Σήμερα όμως δηλώνει αποφασισμένη να ξαναγυρίσει μπροστά στο ακροατήριο. Εντωμεταξύ έχει κάνει κάποια περιορισμένα guests σε Καναδά- Λας Βέγκας και πρωταγωνίστησε στο ντοκιμαντέρ «I Am: Céline Dion» συγκινώντας με τον αγώνα της κόντρα στο σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου.
Πάντως πλέον είναι οριστικό το παριζιάνικο comeback της. Tα δημοσιεύματα για 2 εμφανίσεις της Σεπτέμβριο και Οκτώβριο στην Paris La Défense Arena, έναν από τους μεγαλύτερους συναυλιακούς χώρους της Ευρώπης, χωρητικότητας 40.000 θεατών, επιβεβαιώθηκαν από τους εκπροσώπους της.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr