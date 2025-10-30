A House of Dynamite, Netflix: Μπορεί να τελειώσει ο κόσμος σε 18 λεπτά;

Ένα πολυσυζητημένο θρίλερ αγωνίας που προειδοποιεί- Προβλέπει αλλά δεν απεικονίζει την καταστροφή
H κάτοχος Οσκαρ, Κάθριν Μπίγκελοου, επιμένει στη θεματική του πολέμου, καλώντας μας να δούμε Netflix.
Σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος (και πρώην κυρία Τζέιμς Κάμερον) επιστρατεύει τους stars Γκρέτα Λι, Ιντρις Ελμπα, Σάρα Φέργκιουσον, Τζάρεντ Χάρις, Κέιτλιν Ντέβερ εξετάζοντας την πιθανότητα ενός εφιάλτη.
Μπορούν άραγε να τελειώσουν όλα μέσα σε 18 λεπτά;
Μιλάμε για ένα θρίλερ… υποθετικό. Και τελικά για μια ταινία που δεν είναι καταστροφής, αλλά πολιτικής διαχείρισης και τεχνολογίας.
Το καστ και η Κάθριν Μπίγκελοου
Ένας πυρηνικός πύραυλος έχει εκτοξευτεί και κατευθύνεται προς τις Η.Π.Α. Κανείς δεν ξέρει ποιος τον έστειλε και σε λίγα λεπτά πρόκειται να χτυπήσει -και να αφανίσει- την πόλη του Σικάγο. Οι κορυφαίοι άνθρωποι της κυβέρνησης και του στρατού έχουν μόλις 18 λεπτά για να αποφασίσουν πώς θα αντιδράσουν. Έχουν εκπαιδευτεί γι’ αυτό. Η ταινία μάς δείχνει αυτά τα 18 λεπτά μέσα από τρεις διαφορετικές οπτικές, ανεβαίνοντας σταδιακά την ιεραρχία της εξουσίας. Κι όσο το ρολόι πλησιάζει στο μηδέν, η ένταση τσακίζει κόκαλα.
Το φινάλε; Εχει γίνει αντικείμενο συζήτησης στη διεθνή κοινότητα τηλεθεατών του Netflix και στα social media.
Μην περιμένετε εφέ και σκηνές δράσης. Η καταστροφή πλησιάζει, αλλά τα πλάνα εστιάζουν στην ανθρώπινη αγωνία και απελπισία. Το φιλμ προειδοποιεί και αφυπνίζει για το πόσο μια τέτοια εξέλιξη είναι ρεαλιστική στον κόσμο μας.
