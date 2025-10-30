A House of Dynamite, Netflix: Μπορεί να τελειώσει ο κόσμος σε 18 λεπτά;

H κάτοχος Οσκαρ, Κάθριν Μπίγκελοου, επιμένει στη θεματική του πολέμου, καλώντας μας να δούμε Netflix.

Σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος (και πρώην κυρία Τζέιμς Κάμερον) επιστρατεύει τους stars Γκρέτα Λι, Ιντρις Ελμπα, Σάρα Φέργκιουσον, Τζάρεντ Χάρις, Κέιτλιν Ντέβερ εξετάζοντας την πιθανότητα ενός εφιάλτη.

Μπορούν άραγε να τελειώσουν όλα μέσα σε 18 λεπτά;

Μιλάμε για ένα θρίλερ… υποθετικό. Και τελικά για μια ταινία που δεν είναι καταστροφής, αλλά πολιτικής διαχείρισης και τεχνολογίας.