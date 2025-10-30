Έκθεση Swarovski, Λος Αντζελες: Το κορίτσι- σκάνδαλο Μπρουκ Νάντερ επισκίασε την Εμιλι Ραταζκόβσκι

Μετά τη Βιέννη, το Μιλάνο, τη Σαγκάη, τη Σεούλ κ.α. η καρδιά του Χόλιγουντ, το Λος Αντζελες υποδέχθηκε την έκθεση της Swarovski «Masters of Light». Πρόκειται για ένα άκρως θεαματικό αφιέρωμα με αφορμή τα 130 χρόνια του φημισμένου label. Πλήθος celebrities ανακάλυψαν την αστραφτερή μαγεία των κρυστάλλων μέσα από κοστούμια και couture looks iconic ταινιών, shows, musicals, events.

O διάσημος οίκος της Αυστρίας που ειδικεύεται σε είδη διακόσμησης, αξεσουάρ, κοσμήματα κ.α. συνδέεται άρρηκτα με τον κόσμο της μόδας. Στο opening της έκθεσης τα φλας ήταν καταιγιστικά, αν και οι πιο sexy guest stars Εμιλι Ραταζκόβσκι και Μπρουκ Νάντερ κέρδισαν τα περισσότερα…

Μάλιστα η Μπρουκ, που ακόμα μια φορά ντύθηκε πιο αποκαλυπτικά από όλες τις καλεσμένες, θα λέγαμε πως κέρδισε τελικά τα σκήπτρα του γενικού ενδιαφέροντος. Στα 28 της χρόνια, η διαζευγμένη καλλονή από τη Λουιζιάνα, απασχολεί διαρκώς την επικαιρότητα της showbiz στην Αμερική. To όνομά της συνδέεται με τολμηρές φωτογραφίσεις με μαγιό στο περιοδικό Sports Illustrated αλλά και συμμετοχή στο δημοφιλές tv show Dancing with the Stars.