Έκθεση Swarovski, Λος Αντζελες: Το κορίτσι- σκάνδαλο Μπρουκ Νάντερ επισκίασε την Εμιλι Ραταζκόβσκι

Το μοντέλο είχε δεσμό με τον Κωνσταντίνο- Αλέξιο και έβγαινε ταυτόχρονα ραντεβού με Σίνερ- Αλκαράθ
Μετά τη Βιέννη, το Μιλάνο, τη Σαγκάη, τη Σεούλ κ.α. η καρδιά του Χόλιγουντ, το Λος Αντζελες υποδέχθηκε την έκθεση της Swarovski «Masters of Light». Πρόκειται για ένα άκρως θεαματικό αφιέρωμα με αφορμή τα 130 χρόνια του φημισμένου label. Πλήθος celebrities ανακάλυψαν την αστραφτερή μαγεία των κρυστάλλων μέσα από κοστούμια και couture looks iconic ταινιών, shows, musicals, events.
O διάσημος οίκος της Αυστρίας που ειδικεύεται σε είδη διακόσμησης, αξεσουάρ, κοσμήματα κ.α. συνδέεται άρρηκτα με τον κόσμο της μόδας. Στο opening της έκθεσης τα φλας ήταν καταιγιστικά, αν και οι πιο sexy guest stars Εμιλι Ραταζκόβσκι και Μπρουκ Νάντερ κέρδισαν τα περισσότερα…
Μάλιστα η Μπρουκ, που ακόμα μια φορά ντύθηκε πιο αποκαλυπτικά από όλες τις καλεσμένες, θα λέγαμε πως κέρδισε τελικά τα σκήπτρα του γενικού ενδιαφέροντος. Στα 28 της χρόνια, η διαζευγμένη καλλονή από τη Λουιζιάνα, απασχολεί διαρκώς την επικαιρότητα της showbiz στην Αμερική. To όνομά της συνδέεται με τολμηρές φωτογραφίσεις με μαγιό στο περιοδικό Sports Illustrated αλλά και συμμετοχή στο δημοφιλές tv show Dancing with the Stars.
Στο διαδίκτυο οι εικόνες της είναι πολύ προκλητικές ενώ οι ειδήσεις για την ερωτική της ζωή συνεχείς. Η Μπρουκ σχετιζόταν με τον περιζήτητο royal Κωνσταντίνο- Αλέξιο, γιο του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ. Πολύ πρόσφατα είχε μαθευτεί ότι βγήκε ραντεβού την ίδια περίοδο με τους πρωταθλητές του τένις Γιάνικ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ. Όταν μάλιστα ρωτήθηκε σχετικά είπε αφοπλιστικά: «Σιγά το πράγμα… οι άντρες κάνουν τέτοια συνέχεια»!
Στην εκδήλωση της Swarovski πάντως συνοδευόταν από την εξίσου καλλίγραμμη αδελφή της. Το custom μίνι φόρεμά της ήταν φτιαγμένο από 84.000 κρύσταλλα, με γαργαλιστικό ντεκολτέ. Το κορμί της έδειχνε super ηλιοκαμμένο και το χτένισμά της παρέπεμπε σε bimbo style.
Τριγύρω ήταν ο ζωντανός μύθος Σερ με τον αγαπημένο της, οι ηθοποιοί Bαιόλα Ντέιβις, Τζεφ Γκόλντμπλαμ, Ελίζαμπεθ Ολσεν, Λόρα Χαριέρ, Λετίσια Κάστα, η creative director Τζοβάνα Εκενμπεργκ. Επίσης, η Ντίτα Φον Τιζ, η Βικτόρια των Maneskin, o στυλίστας Λόου Ρόατς γνωστά super models κ.α.
Μεταξύ άλλων θαυμάστηκε το θρυλικό nude dress της Μέρλιν Μονρόε όταν τραγούδησε στον Κένεντι, το κορμάκι καμπαρέ του μιούζικαλ «Moulin Rouge» και δημιουργίες των συλλογών Masters of Light, Time Chamber, Hollywood Idol, Diamonds of the Future, Hall of Fame, Pop Icons. Aλλά κυρίως κοιτούσαν την Μπρουκ. Η Daily Mail π.χ. αναφέρθηκε σε «μάχη ανάμεσα σε bombshells».
