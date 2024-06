Η Γκουίνεθ Πάλτροου πέταξε ως το Μιλάνο για να ντυθεί με χιλιάδες Swarovski

Η ακαταμάχητα επιδραστική Αμερικανίδα star και businesswoman Γκουίνεθ Πάλτροου κέρδισε τη μάχη των φωτογραφικών φλας στην υπέρλαμπρη, επετειακή έκθεση του διάσημου label Swarovski στο Palazzo Citterio του Μιλάνου.

Στο πλαίσιο της εβδομάδας ανδρικής μόδας, η διάσημη ηθοποιός και δημιουργός της Goop, εγκαινίασε μια πραγματική υπερπαραγωγή με τίτλο «Masters of Light - From Vienna to Milan», ανάμεσα σε άλλους celebrities.

H ίδια βέβαια ήταν ντυμένη για να «κλέψει την παράσταση» στο πλευρό της creative director της Swarovski, Giovanna Battaglia- Engelbert. To λιτό φόρεμά της σε nude βάση ήταν κεντημένο με χιλιάδες κρύσταλλα που άστραφταν σε κάθε της κίνηση κάτω από τα φώτα. Το look συμπλήρωσαν ένα ογκώδες μενταγιόν Swarovski, πολύ απλά ψηλοτάκουνα πέδιλα, sunkissed μακιγιάζ και χαλαρά κύματα στα μαλλιά.