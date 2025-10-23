Ο … εξαφανισμένος Μάικλ Φασμπέντερ θα υποδυθεί τον JFK, σε φιλόδοξη σειρά του Netflix

Στα 48 του χρόνια ο Γερμανο- Ιρλανδός ηθοποιός επιστρέφει στο Χόλιγουντ με super hot ρόλο

Από τα πρώτα του βήματα τον αποκάλεσαν «νέο Μάρλον Μπράντο». Επιπλέον, θεωρήθηκε πολλά υποσχόμενο sex symbol (και οργίαζε το κους κους για το μέγεθος του μορίου του). Οι υποκριτικές του επιδόσεις στα φιλμ «Hunger», «Shame», «12 χρόνια σκλάβος» κ.α. τον έκαναν το πλέον περιζήτητο όνομα. Μέσα σε 5 χρόνια κέρδισε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, βραβείο κριτικών κινηματογράφου, βραβείο της Ένωσης Ηθοποιών και το κύπελλο Volpi για τον καλύτερο πρωταγωνιστή στο Φεστιβάλ Βενετίας.O Γερμανο- Ιρλανδός ηθοποιός Μάικλ Φασμπέντερ όμως ξαφνικά παντρεύτηκε, νοικοκυρεύτηκε (με τη νεαρή συνάδελφό του Αλίσια Βικάντερ), μετακόμισε στη Λισαβώνα και αφοσιώθηκε στους αγώνες ταχύτητας.

Με τη σύζυγό του Αλίσια Βικάντερ

Τώρα όμως, κατά το The Hollywood Reporter, είναι έτοιμος για δυναμικό comeback. Mόλις εγκρίθηκε η νέα σειρά με τίτλο «Kennedy» σε παραγωγή του Netflix, με τον ίδιο επικεφαλής. Αναμένεται μια βουτιά στα άδυτα της μακροβιότερης πολιτικής δυναστείας των Ηνωμένων Πολιτειών, των Κένεντι. Ο 48χρονος Μάικλ Φασμπέντερ θα υποδυθεί τον θρυλικό Τζόζεφ Κένεντι, ενώ την σκηνοθεσία ανέλαβε ο Τόμας Βίντερμπεργκ. Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο «JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956» του Φρέντρικ Λόγκεβαλ, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, ο οποίος εργαζόταν στη Σχολή Διακυβέρνησης Τζον Φ. Κένεντι του Χάρβαρντ.

Το βιβλίο στο οποίο βασίζεται το σενάριο