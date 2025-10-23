Ο … εξαφανισμένος Μάικλ Φασμπέντερ θα υποδυθεί τον JFK, σε φιλόδοξη σειρά του Netflix

Στα 48 του χρόνια ο Γερμανο- Ιρλανδός ηθοποιός επιστρέφει στο Χόλιγουντ με super hot ρόλο
Από τα πρώτα του βήματα τον αποκάλεσαν «νέο Μάρλον Μπράντο».
Επιπλέον, θεωρήθηκε πολλά υποσχόμενο sex symbol (και οργίαζε το κους κους για το μέγεθος του μορίου του). Οι υποκριτικές του επιδόσεις στα φιλμ «Hunger», «Shame», «12 χρόνια σκλάβος» κ.α. τον έκαναν το πλέον περιζήτητο όνομα.
Μέσα σε 5 χρόνια κέρδισε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, βραβείο κριτικών κινηματογράφου, βραβείο της Ένωσης Ηθοποιών και το κύπελλο Volpi για τον καλύτερο πρωταγωνιστή στο Φεστιβάλ Βενετίας.O Γερμανο- Ιρλανδός ηθοποιός Μάικλ Φασμπέντερ όμως ξαφνικά παντρεύτηκε, νοικοκυρεύτηκε (με τη νεαρή συνάδελφό του Αλίσια Βικάντερ), μετακόμισε στη Λισαβώνα και αφοσιώθηκε στους αγώνες ταχύτητας.
Με τη σύζυγό του Αλίσια Βικάντερ
Τώρα όμως, κατά το The Hollywood Reporter, είναι έτοιμος για δυναμικό comeback. Mόλις εγκρίθηκε η νέα σειρά με τίτλο «Kennedy» σε παραγωγή του Netflix, με τον ίδιο επικεφαλής. Αναμένεται μια βουτιά στα άδυτα της μακροβιότερης πολιτικής δυναστείας των Ηνωμένων Πολιτειών, των Κένεντι. Ο 48χρονος Μάικλ Φασμπέντερ θα υποδυθεί τον θρυλικό Τζόζεφ Κένεντι, ενώ την σκηνοθεσία ανέλαβε ο Τόμας Βίντερμπεργκ.
Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο «JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956» του Φρέντρικ Λόγκεβαλ, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, ο οποίος εργαζόταν στη Σχολή Διακυβέρνησης Τζον Φ. Κένεντι του Χάρβαρντ.
Το βιβλίο στο οποίο βασίζεται το σενάριο
«Η ιστορία των Κένεντι είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στην αμερικανική μυθολογία — κάπου ανάμεσα στον Σαίξπηρ και το The Bold and the Beautiful», δήλωσε ο showrunner της σειράς Σαμ Σο.
Ο Σο θα είναι εκτελεστικός παραγωγός του Kennedy μαζί με τους Πίτερ Τσέρνιν, Τζένο Τόπινγκ και Κέιτλιν Ντάχιλ για την Chernin Entertainment, τον Έρικ Ροθ, τον Λόγκεβαλ, τη Λίλα Μπάιοκ, την Άνια Επστάιν, τον Ντάστιν Τόμασον, τον Βίντερμπεργκ και την Άννα Ο’Μάλεϊ.
Η πρώτη σαιζόν θα διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1930 και θα ακολουθεί την «απίθανη άνοδο του Τζο και της Ρόουζ Κένεντι και των εννέα παιδιών τους, συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου γιου τους Τζακ, ο οποίος αγωνίζεται να ξεφύγει από τη σκιά του golden boy μεγαλύτερου αδελφού του», αναφέρει η περίληψη της σειράς.
Πάντως, για τον Φασμπέντερ θα είναι η δεύτερη φορά που πρωταγωνιστεί στην tv μετά τη σειρά του Paramount+ Premium «The Agency», της οποίας ο δεύτερος κύκλος βρίσκεται στα σκαριά.
Nτέμι Μουρ, Glamour: Απίθανα ντυμένη, θυμάται πως ξεκίνησε να δουλεύει ως τηλεφωνήτρια
Μη χάσετε τη εθιστική «Διπλωμάτισσα» (Netflix), εξαιρετικός και ο τρίτος κύκλος
Nude, neutral και lipgloss nails! Φυσικότητα και άχρωμα νύχια ακόμα και στη Victoria’s Secret
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr