Στις 26/10 στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία "The Killer" με τον Μάικλ Φασμπέντερ

To νέο φιλμ του σημαντικού σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φίντσερ «The Killer» που έκανε την πρεμιέρα του στο φετινό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας, θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες στις 26 Οκτωβρίου 2023 σε διανομή από την The Film Group.

Η Εκτέλεση Είναι το Παν

Μετά από μία παραλίγο επιτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του, ένας εκτελεστής πολεμά τα αφεντικά του και τον εαυτό του, σε ένα διεθνές ανθρωποκυνηγητό. Η νέα ταινία του Ντείβιντ Φίντσερ (The Social Network, Gone Girl, Zodiac, Seven).

To συγκεκριμένο φιλμ χαρακτηρίζεται ως ένα neo-noir θρίλερ δράσης σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φίντσερ και σενάριο του Άντριου Κέβιν Γουόκερ. Βασίζεται στην ομώνυμη γαλλική σειρά κόμικ - graphic novel που έγραψε ο Alexis "Matz" Nolent και εικονογραφήθηκε από τον Luc Jacamon. Το «The Killer» μετά την προβολή του στο 80ο Venice International Film Festival στις 3/9/2023, προγραμματίζεται για έξοδο στις Αμερικανικές αίθουσες στις 27/10 για να ακολουθήσει η προβολή του από τις 10 Νοεμβρίου και έπειτα, σε streaming στην πλατφόρμα του Netflix.